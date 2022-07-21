Киркорову и Маниже предрекли «переобувание» из-за запрета пропаганды ЛГБТ Продюсер Рудченко: Киркоров и Манижа могут «переобуться» из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Некоторые российские звезды действительно могут уехать из страны из-за готовящегося закона о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, но такие музыканты, как Филипп Киркоров и Манижа, в очередной раз «переобуются» и останутся в России, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Отток артистов шоу-бизнеса из России ранее предрек телеведущий и журналист Павел Мавриди. По его мнению, подавляющая часть российских эстрадных артистов связана с движением ЛГБТ и если закон будет принят в том виде, в котором он находится на рассмотрении, большинство деятелей культуры уедут из страны.

Такие как Киркоров, Манижа — они очень быстро переобуваются. То, что они еще вчера поддерживали ЛГБТ-сообщество, кричали об этом со всех утюгов, очень быстро они меняют свою точку зрения. Даже если они заряжены таким настроением, то, мне кажется, они внутренне быстрее поменяют мнение и останутся у кормушки, потому что Россия сейчас одна из стран, где можно начинать хорошо гастролировать и реализовывать интересные проекты. Сейчас интересная пора для этого. Совсем не думаю, что будет большой отток звезд, — заявил Рудченко.

Мавриди заявил, что готовящийся в Госдуме закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей может сильно ударить по отечественной сцене. По его мнению, подавляющая часть российских эстрадных артистов связана с движением ЛГБТ и если закон будет принят в том виде, в котором он находится на рассмотрении, большинство деятелей культуры уедут из страны.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.