Мавриди предрек отъезд Киркорова из-за запрета пропаганды ЛГБТ Телеведущий Мавриди предрек отъезд Киркорова из-за запрета пропаганды ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Российский телеведущий и журналист Павел Мавриди заявил, что готовящийся в Госдуме закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей может сильно ударить по отечественной сцене. Согласно его утверждениям, подавляющая часть российских эстрадных артистов связана с движением ЛГБТ, и если закон будет принят в том виде, в котором он находится на рассмотрении, большинство деятелей культуры уедут из страны. Мыслями он поделился с BLITZ+.

Шоу-бизнес — специфическая, творческая сфера. ЛГБТ там 90%. Из-за таких, как Шукшина, их реально затравят. Они соберут чемоданы и уедут «в отпуск», сами того не желая. Останемся без Киркорова, будем слушать группу «Любэ», — считает Мавриди.

Журналист упомянул Марию Шукшину не случайно — именно она ранее пыталась уличить Филиппа Киркорова в гомосексуализме. Актриса заявляла, что в 2021 году он вышел на сцену премии «Муз-ТВ» «то ли с мужем, то ли с женой». Женщина возмутилась, что все это произошло в публичном поле.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.