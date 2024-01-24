Кинокритик возмутился признанием «Сказки» Сокурова лучшим фильмом года Кинокритик Шпагин: фильм Сокурова «Сказка» оказался слабым и неудачным

Фото: bereg.studio

Киновед и кинокритик Александр Шпагин в разговоре с NEWS.ru заявил, что совершенно не согласен с признанием фильма «Сказка» Сокурова лучшим на кинопремии «Белый слон». По его словам, картина вышла слабой и неудачной.

Совершенно не согласен с признанием «Сказки» Сокурова лучшим фильмом. Дело в том, что результаты нашей премии политизированы, потому что они пребывают в либеральном дискурсе. «Сказка» — наиболее нашумевший запрещенный фильм. На мой взгляд, Сокуров создал ужасный прецедент, когда абсолютно не политическая картина была запрещена без объяснения причин. При этом сам фильм оказался слабым, неудачным. Он лишь визуально очень выразителен, но задуматься не о чем, — рассказал Шпагин.

Кинокритик выразил сожаление, что режиссер завершил свою профессиональную деятельность данной картиной. Однако благодаря обсуждениям в СМИ фильму удалось завоевать первое место, заключил эксперт.

Конечно, это неудача Сокурова — крупного мастера. И очень жаль, что этой картиной он решил закончить свою профессиональную деятельность. Но поскольку режиссер известен и фильм долго и много обсуждался, он получает первое место, — сказал Шпагин.

Ранее национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов 2023 года. Лучшим игровым фильмом эксперты признали «Сказку» Александра Сокурова. При этом уточняется, что картина не получила прокатного удостоверения Министерства культуры. Фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова был признан лучшим российским сериалом.