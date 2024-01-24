Запрещенный в прокате фильм Сокурова признали лучшей картиной 2023 года Кинокритики присудили премию «Белый слон» фильму Сокурова «Сказка»

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Фильм режиссера Александра Сокурова «Сказка», который не допустили к прокату в России, победил в Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон». Лучшим сериалом 2023 года признана работа Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает MK.RU.

Также лауреатом «Белого слона» стал анимационный фильм Светланы Андриановой «Хармс». Лучшей неигровой картиной признана работа Никиты Ефремова «Предлагаемые обстоятельства».

Ранее Сокуров заявил, что его профессиональная карьера завершилась. Он отметил, что это произошло из-за запрета Министерством культуры России его фильма «Сказка».

Пресс-служба постановщика уточнила, что Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверение его картине на основании подпункта «ж» пункта 18, утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В этом пункте перечислены основания для отказа в выдаче удостоверения, но конкретно в подпункте «ж» сказано: «В иных определенных федеральными законами случаях».

По сюжету «Сказки» Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль встречаются в потустороннем мире. Накануне Божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали, и с которой не готовы расстаться. Мировая премьера фильма «Сказка» состоялась в августе 2022 года на международном кинофестивале в Локарно.