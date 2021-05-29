«Деньги отмывают»: Соседов раскритиковал современный кинематограф

https://static.news.ru/photo/be7db9b2-c202-11eb-b229-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что современный кинематограф загнивает, а плохое кино продолжают снимать, судя по всему, чтобы «отмыть деньги». По его мнению, это касается как России, так и Голливуда.

Всё очень просто. Зритель смотрит то, что ему предлагается смотреть. Кино в России умерло, так и напишите. В России кинематографа сегодня нет. <...> Это непрофессионально, везде компьютерная графика, реплики актёров читаются по-школярски. Мы в школах лучше читали, с большим выражением, — заявил Соседов.

По мнению критика, Голливуд давным-давно превратился в «жвачку». Она продолжает существовать, потому что в холодную погоду людям хочется пойти в выходные в кино, считает шоумен.

Идут, и что показывают? Да «Форсаж 3». А что это? Да боевичок! Показывали бы Феллини (Федерико Феллини, итальянский кинорежиссёр. — NEWS.ru), они бы пошли на него с удовольствием. Зрители смотрят то, что им показывают, и слушают то, что им предлагают, — сказал он.

Кроме того, Соседов заявил, что фильмы стали снимать «непрофессионально и позорно». Для примера он назвал киноленту «Лёд» Олега Трофима. По мнению критика, в фильме было непрофессионально всё — «от сценария до актёрской игры».

Это чушь несусветная. Тарасова (Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию. — NEWS.ru) даже возмущалась. Она писала, что четыре раза пыталась досмотреть этот фильм, но не смогла, а её мнение быстро убрали отовсюду. Но такую «жвачку» будут снимать. Видимо, деньги на этом отмывают, но кино нет. А публика ходит на то, что показывают, — заключил Соседов.

Ранее Соседов в беседе с NEWS.ru высказался о том, нужно ли России принимать участие в Евровидении. По его мнению, артисты едут на конкурс не за победой, а чтобы показать себя и новые тренды, в том числе социальные.