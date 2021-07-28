Канделаки раскрыла зарплату Дудя на «Матч ТВ»

Гендиректор «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки рассказала, сколько зарабатывал популярный блогер Юрий Дудь во время работы на возглавляемом ею телеканале. Размер зарплаты журналиста она озвучила в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Юра был недешёвым сотрудником, его программа («Культ тура», выходившая на «Матч ТВ» с 2015 по 2017 год. — NEWS.ru) финансировалась каналом. А кроме того, у неё был спонсор. Команда Дудя неплохо оплачивалась. Зарплата у Юры была около 200 тысяч рублей, — призналась Канделаки.

Топ-менеджер отметила, что в какой-то момент после инцидента со спонсором финансирование программы Юрия Дудя со стороны бренда прекратилось.

Дофинансировать программу мы не смогли, и она закрылась, — объяснила гендиректор «Матч ТВ».

Канделаки добавила, что вложила массу усилий в программу Дудя. В частности, она рассказала, как лично уговорила президента ФК ЦСКА Евгения Гинера прийти на интервью к журналисту.

Он не хотел приходить туда, я под своё честное слово туда Евгения Ленноровича привела. Мы очень старались сделать эту программу классной, — сказала Тина Канделаки.

Она признала: решение Дудя уйти с телевидения на YouTube было абсолютно правильным.

На телевидении Юра всё равно был бы ограничен форматом. Это был бы яркий формат, но он никогда бы не принёс ему ни той славы, ни тех денег, которые ему принёс YouTube, — заключила Канделаки.

Ранее сообщалось, что Юрий Дудь был вызван в суд по делу о пропаганде наркотиков после его интервью с украинским блогером Ивангаем и российским музыкантом Моргенштерном.