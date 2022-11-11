Как возникла Украина: Манеж открыл выставку «Украина. На переломах эпох»

11 ноября 2022 в 12:30

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Украина. На переломах эпох» в ЦВЗ «Манеж» в Москве

В столичном Манеже открылась выставка «Украина. На переломах эпох». Экспозиция охватила исторический период от основания древнерусского государства, появления Новороссии до сегодняшнего дня.

Выставка, повествующая о ключевых исторических моментах, расположилась в десяти тематических залах. Здесь представлены карты, плакаты, фотографии, видеоматериалы и кинохроники, рассекреченные архивные документы, а также использованы современные мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

По соображениям объективности часть экспозиции организаторы отвели под представление событий с точки зрения украинского государства. Проект «Украина. На переломах эпох» был подготовлен Минкультуры и парком «Россия — Моя история» при участии Патриаршего совета по культуре. Выставка будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно. Вход бесплатный.

Кадры выставки «Украина. На переломах эпох» в ЦВЗ «Манеж» — в галерее NEWS.ru.