«Участвую формально»: Шукшина объяснила суть иска к Надежде Бабкиной Ольга Шукшина объяснила суть иска к театру «Русская песня» Надежды Бабкиной

Фото: youtube.com

Ольга Шукшина

Ольга Шукшина в интервью NEWS.ru прокомментировала судебный процесс, в котором она и ее старшая сестра по отцу Екатерина Шукшина выступили истцами, а ответчиком стал театр «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Заявление в суд уже подано. Поводом к разбирательству стал спектакль «Калина красная» по мотивам известного рассказа Василия Шукшина. Спектакль поставил в театре «Русская песня» режиссер Дмитрий Петрунь.

Главного героя играет заслуженный артист России Андрей Мерзликин, Любу — средняя дочь Шукшина Мария. В спектакле заняты ансамбль «Русская песня», фольклорная группа «Славяне», балет «Живая планета», фолк-рок-группа «После 11» и дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко».

Ольга Шукшина объяснила, что инициатором иска на самом деле стало РАО — «Российское Авторское Общество». Организация следит за законностью использования интеллектуальной собственности. В случае со спектаклем по мотивам рассказа Василия Шукшина «Калина красная» истек срок лицензии на спектакль.

По суду я формально участвую. Но инициировало процесс РАО. Оно предъявило претензию театру, потому что театру была дана лицензия (на постановку и показ спектакля — NEWS.ru) сроком на три года. По истечении этого срока договор нужно было продлить либо снять спектакль с репертуара. Мы не знаем, кто поставил такое ограничение — три года, — объяснила наследница.

Ольга Шукшина пояснила, что лично ей «не близка» интерпретация театром отцовского произведения. В рассказе Шукшина главный герой вышел из тюрьмы с намерением начать жизнь с чистого листа, не совершая прежних ошибок. И он следует этому пути до конца повествования. В спектакле же герой выходит из мест лишения свободы и первым делом крадет чемодан. То есть он остается рецидивистом, говорит Ольга Шукшина, которая посмотрела «Калину красную» в театре «Русская песня». По ее мнению, таким образом искажается основной смысл произведения, тот, который закладывал автор — сам Шукшин.

Но в данном случае интерпретация не имеет значения: в суде будет рассматриваться исключительно вопрос закончившейся у театра лицензии, подчеркнула Шукшина. Будет спектакль закрыт или нет, решит суд.

Режиссер спектакля Дмитрий Петрунь в беседе с NEWS.ru отказался комментировать ситуацию, объяснив, что «есть юристы в театре, обращаться лучше к ним». Ранее он называл спектакль «Калина красная» самостоятельным произведением.

«История — про ту открытость, которой сейчас не хватает... про человека, который ... обретает удовлетворение и настоящее счастье в покое, находит приют на родной земле. Моя главная задача уйти от Шукшина хрестоматийного, на основе его текста рассказать свою историю, добиться того, чтобы у зрителей не возникало желания сравнивать спектакль с известным фильмом», — приведена цитата режиссера на официальном сайте театра «Русская песня».

Заместитель директора театра по информационному развитию Сергей Рябов переадресовал за комментарием к другому сотруднику театра, который «в данный момент находится в отпуске».

Первые заседания по делу назначены на август. Сумма исковых требований составляет около 600 тысяч рублей.