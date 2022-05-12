Изменилось отношение: латышский актёр о сносе памятника Освободителям Риги Латышский актёр Лиелайс о сносе памятника Освободителям Риги: изменилось отношение

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Латышский актёр Андрис Лиелайс, комментируя решение сейма Латвии, проголосовавшего за снос памятника Освободителям Риги, заявил, что республика является правовым государством. По его словам, власти сами решат, как поступать с объектами культурного наследия. При этом он в разговоре с NEWS.ru признал, что отношение к России изменилось после февраля.

Я уверен, что Латвия — правовое государство и никаких актов вандализма или показного уничижения не допустит. Очевидно, что что-то изменилось. В мире изменилось отношение. Почему вы, русские, такие равнодушные? — задался вопросом актёр.

Лиелайс добавил, что решил вернуться в Ригу на ПМЖ, чтобы там продолжить свою карьеру. Пока он планирует заниматься строительством собственного дома в Юрмале.

Ранее в Латвии местные жители вышли на протест у памятника после того, как полиция закрыла к нему доступ. До этого власти Риги распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у монумента. В ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Самих жителей в это время охраняла полиция.

После этого сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.