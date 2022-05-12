Латышский актёр Андрис Лиелайс, комментируя решение сейма Латвии, проголосовавшего за снос памятника Освободителям Риги, заявил, что республика является правовым государством. По его словам, власти сами решат, как поступать с объектами культурного наследия. При этом он в разговоре с NEWS.ru признал, что отношение к России изменилось после февраля.
Я уверен, что Латвия — правовое государство и никаких актов вандализма или показного уничижения не допустит. Очевидно, что что-то изменилось. В мире изменилось отношение. Почему вы, русские, такие равнодушные? — задался вопросом актёр.
Лиелайс добавил, что решил вернуться в Ригу на ПМЖ, чтобы там продолжить свою карьеру. Пока он планирует заниматься строительством собственного дома в Юрмале.
Ранее в Латвии местные жители вышли на протест у памятника после того, как полиция закрыла к нему доступ. До этого власти Риги распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у монумента. В ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Самих жителей в это время охраняла полиция.
После этого сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.