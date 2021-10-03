Историк рассказал о роли Чайковского в контрреволюционной «Святой дружине»

В 1881 году в России появилась организация «Святая дружина», организованная государственным деятелем Сергеем Витте для борьбы с революционерами. В ней состоял известный российский композитор Пётр Ильич Чайковский, но никакой значимой роли в ней не играл, объяснил историк и автор книги «Терроризм в Российской империи. Краткий курс» Олег Будницкий в беседе с Lenta.ru.

Чайковский действительно вступил в «Святую дружину», но какой-либо заметной роли (точнее, вообще никакой) в её деятельности не играл. Тогда это считалось «хорошим тоном» в монархически настроенных кругах общества, — заверил Будницкий.

Основная идея организации заключалась в борьбе с террористами их же методами в качестве акта протеста против бездействия и несостоятельности полиции.

Но из этой затеи ничего не вышло. Про «Святую дружину», вокруг которой крутились большие деньги, очень быстро стало довольно широко известно. Многие увидели в участии в ней неплохие карьерные возможности. Этому способствовала и конкуренция различных придворных группировок, стремящихся повлиять на императора Александра III, — резюмировал историк.

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