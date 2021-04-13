Навка собирается «вдохнуть современность» в музыку Чайковского

https://static.news.ru/photo/699b5a32-9c71-11eb-8217-96000091f725_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В свой 46-й день рождения фигуристка Татьяна Навка объявила о начале работы над новым ледовым шоу. В новогодние каникулы она планирует показать на льду премьеру «Лебединого озера». В знаменитое произведение Петра Ильича Чайковского она намерена добавить современную аранжировку.

В свой День Рождения спешу порадовать своих поклонников, друзей и фанатов! Мы возвращаемся к воплощению моей давней мечты — балету на льду «Лебединое озеро», — написала Навка в Instagram.

На официальном сайте Navka Show говорится , что этот балет на льду станет «современной интерпретацией» великого произведения Чайковского. На льду воплотится «волшебная атмосфера первоисточника» и добавятся «яркие краски высокотехнологичных декораций, хореографическая интерпретация балетных и современная аранжировка музыкальных партий».

«Лебединое озеро» — мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте. Мы как всегда будем писать свою музыку и сценарий, но помимо этого вдохнём немного современности в музыку Петра Ильича Чайковского! — сообщила Навка.

Билеты на это шоу уже поступили в продажу. Они стоят от 2000 до 10 000 рублей.

Как писал NEWS.ru, пользователи Сети заподозрили Татьяну Навку в беременности. На такие мысли их натолкнула фотография спортсменки, сделанная во время отдыха в Крыму. На полуостров Навка приехала вместе со своей дочерью и мужем, пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. Во время посещения местной достопримечательности, средневекового города-крепости Эски-Кермен, 45-летняя фигуриста устроила фотосессию. На одном из снимков она позирует на краю обрыва, при этом её куртка подозрительно топорщится на животе. Как позже выяснилось, это не беременность, а просто поясная сумка. В качестве доказательств она опубликовала ещё фото, на которых видна её чёрная сумочка известного бренда.