Татьяна Навка объяснила свой «разбухший» на фото живот

https://static.news.ru/photo/194c18e8-9616-11eb-8060-96000091f725_660.jpg Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Пользователи Сети заподозрили фигуристку Татьяну Навку в беременности. На такие мысли их натолкнула фотография спортсменки, сделанная во время отдыха в Крыму.

На полуостров Навка приехала вместе со своей дочерью и мужем, пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. Во время посещения местной достопримечательности, средневекового города-крепости Эски-Кермен, 45-летняя фигуриста устроила фотосессию. На одном из снимков она позирует на краю обрыва, при этом её куртка подозрительно топорщится на животе.

Как позже выяснилось, это не беременность, а просто поясная сумка.

Татьяна Навка tatiana_navka/instagram.com

Под курткой сумка, а не то, что вы подумали. К сожалению, — объяснила фигуристка на своей странице в Instagram.

В качестве доказательств она опубликовала ещё фото, на которых видна её чёрная сумочка известного бренда.

Российскую фигуристку уже не в первый раз подозревают в беременности. Так, летом 2020 года в прессе появились сообщения о том, что спортсменка готовится к появлению третьего ребёнка. Она якобы уже выбрала родильный дом. Малыш должен появиться на свет в клинике «Лапино», где рожают известные люди и представители светской тусовки. Даже называлась стоимость отдельного бокса — два миллиона рублей.

Слухи о беременности Навки стали распространяться после её появления в программе Ивана Урганта на Первом канале. Тогда пользователи обратили внимание на округлившийся живот фигуристки. Позже фанаты стали замечать, что Навка редактирует кадры в Instagram.

У фигуристки две дочери: Надя, которая родилась в браке с Песковым, и Саша от первого брака с тренером Александром Жулиным, писал NEWS.ru.