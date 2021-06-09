Художник Шилов опроверг заражение COVID-19

https://static.news.ru/photo/650227ba-c9c3-11eb-be21-96000091f725_660.jpg Александр Шилов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российский художник Александр Шилов опроверг информацию о своей госпитализации. По его словам, он только немного простыл и сейчас находится у себя на даче, передаёт РИА Новости. Мастер также заявил, что не заражён COVID-19.

Я на даче, так, чуть простыл, и всё, — рассказал журналистам Шилов.

Накануне портал «Весьма» со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщил, что живописца доставили в больницу с коронавирусом. Якобы сначала художник лечился сам, а позже его доставили в больницу.

Ранее российский рэпер Александр Тарасов (T-Killah) на своей странице в Instagram подтвердил, что заразился COVID-19. По его словам, «КТ показало двустороннее поражение лёгких», в какой-то момент он «оглох и перестал чувствовать ноги», а его лицо «онемело». Музыкант лечится в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Заразиться он мог во время одного из публичных мероприятий. Несколько дней назад артист посетил премию МУЗ-ТВ.