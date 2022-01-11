Грачевскому поставят бесплатный памятник на кладбище

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Борису Грачевскому установят бесплатный памятник на Троекуровском кладбище. Именно там захоронен худрук «Ералаша». Об установке монумента сообщила вдова кинодеятеля Екатерина Белоцерковская, сообщает KP.RU.

Монумент будет установлен в годовщину смерти кинорежиссёра — 14 января. Инициативу по установке памятника взял на себя директор «Ленкома» Марк Варшавер. Памятник сделан одной из столичных гранитных мастерских на безвозмездной основе.

Памятник Борису Юрьевичу откроют 14 января на Троекуровском кладбище, в 15:00, участок номер 21, — уточнила вдова режиссёра.

Белоцерковская выразила надежду, что на открытие монумента придут все, кто помнит Грачевского и хочет почтить его память.

Известно, что первая и третья жёны Бориса Грачевского будут делить наследство режиссёра в суде. Женщины претендуют на загородный дом, в котором сейчас живёт вдова худрука Екатерина Белоцерковская с годовалым сыном Филиппом.

Ранее вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала фото могилы мужа спустя полгода после его смерти. Захоронение сровняли с землёй.