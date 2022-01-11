Грачевскому поставят бесплатный памятник на кладбище

Борису Грачевскому установят бесплатный памятник на Троекуровском кладбище. Именно там захоронен худрук «Ералаша». Об установке монумента сообщила вдова кинодеятеля Екатерина Белоцерковская, сообщает KP.RU.
Монумент будет
Памятник Борису Юрьевичу откроют 14 января на Троекуровском кладбище, в 15:00, участок номер 21, — уточнила вдова режиссёра.
Белоцерковская выразила надежду, что на открытие монумента придут все, кто помнит Грачевского и хочет почтить его память.
Известно, что первая и третья жёны Бориса Грачевского будут делить наследство режиссёра в суде. Женщины претендуют на загородный дом, в котором сейчас живёт вдова худрука Екатерина Белоцерковская с годовалым сыном Филиппом.
Ранее вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала фото могилы мужа спустя полгода после его смерти. Захоронение сровняли с землёй.