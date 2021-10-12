«Запретить всё западное с гомосеками»: Милонов о Супермене-бисексуале

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал «запретить всё западное с гомосеками», имея в виду развлекательный контент, в том числе — комиксы. Таким образом политик в разговоре с NEWS.ru оценил появление бисексуального Супермена от издания DC. Речь идёт о сыне оригинального персонажа (Кларка Кента) — Джонатане Кенте. Собеседник добавил, что в России иностранный контент можно заменить отечественным.

Свои комиксы у нас прекрасно выпускает (Артём Габрелянов. — NEWS.ru). Мне очень нравятся комиксы про Майора Грома, я их поклонник. Там Гром совершенно традиционной ориентации, я даже в фильме снимался про Майора Грома. Это нормально. Но всё западное с гомосеками — всё запретить, не дай бог это детям подсунут, — подчеркнул Милонов.

По его словам, Супермен «пускай будет бисексуалом, но он должен быть предатель родины, негодяй, убийца, чтобы это ассоциировалось со всем плохим». Милонов подчеркнул в разговоре с «Москвой 24», что супергероев стали всё чаще причислять к ЛГБТ-сообществу из-за меняющихся западных идеалов, однако для России подобное мировоззрение не подходит, выразил своё мнение политик.

Детям-то надо психику ломать. Нормальный ребёнок никогда не пойдёт за этим сомнительным идеалом, — резюмировал депутат.

Комикс о бисексуальном Супермене появится в продаже 9 ноября. По сюжету герой будет сталкиваться не только со злодеями, но и с ментальными проблемами, в решении которых ему поможет его друг, а позже и возлюбленный, журналист Джей Накамура.

Ранее сенатор Алексей Пушков негативно оценил решение DC Comics сделать нового Супермена бисексуалом. По его мнению, это может повлиять на типологию поведения российских детей.