Российский певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин в беседе с NEWS.ru отреагировал на новость о смерти бывшего фронтмена группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Музыканту очень жаль, что такие исполнители уходят из жизни так рано. Фомин выразил соболезнования близким Шатунова и поклонникам «Ласкового мая». По его словам, артиста не уберегли, возможно, это связано с генетикой или Шатунов просто не следил за собой.

Это очень печально и трагично, что уходят такие молодые люди. Что такое 48 лет? Это практически половина жизни. Вчера мы были свидетелями смерти другого исполнителя, один за одним. Одному — 45 лет, другому — 48. К сожалению, Юрия Шатунова я лично никогда не видел. Я не поклонник группы «Ласковый май», но это не значит, что мне не жаль, особенно когда артистов стало меньше по разным причинам. Это были такие беззаботные, наивные в хорошем смысле этого слова песни, которые действительно пела вся страна. Ему петь и петь, радовать людей, особенно в такое новое время, но очень жаль. Не уберегли — значит, надо спросить близких, может, это генетика, может, человек не следил за собой, может, несчастный случай. Не вернуть! Очень жаль, выражаю соболезнования всем близким и поклонникам, — сказал Фомин.