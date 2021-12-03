Режиссёр Бояков рассказал о судьбе спектакля с участием Бузовой

Театральный режиссёр, бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков рассказал RTVI о будущем спектакля «Чудесный грузин», в котором играла певица и телеведущая Ольга Бузова и который был снят с постановки новым руководителем театра Владимиром Кехманом.

Как рассказал Бояков, он возглавит новый негосударственный театр, название которого он пока не раскрывает. Туда будут перенесены спектакли «Красный Моцарт» и «Лавр», спектакль «Чудесный грузин» также может войти в его репертуар.

Спектакль «Чудесный грузин», в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и может быть мы его тоже восстановим. Я думаю, что она [Бузова] будет с нами, если мы её позовём, — заявил он.

Владимир Кехман был назначен на пост генерального директора МХАТа им. Горького 27 октября. После этого из театра были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Чуть позже ушёл художественный руководитель Эдуард Бояков. Была также отменена постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Кехман объяснил увольнение Бузовой её высоким гонораром, несоразмерным с продажами билетов на спектакль.

Также сообщалось, что во МХАТе могут навсегда отказаться от приглашения Ольги Бузовой в спектакли.