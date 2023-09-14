«Джигурда в поля звал»: Шаляпин рассказал, готов ли он поехать в зону СВО Шаляпин: в зону СВО должны ехать профессиональные военные

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему он не готов отправиться в зону специальной военной операции с оружием в руках. Артист признался, что не сможет принести никакой пользы, находясь в окопах, поскольку «никогда не учился военному делу».

Шаляпин окончил музыкальное училище имени Ипполитова — Иванова, «где даже нет военной кафедры». Затем он был студентом факультета народного пения академии имени Гнесиных. На фронт с оружием, по его мнению, должны отправляться все-таки компетентные люди.

Есть огромное количество ребят, которые получали военное образование, пользовались преференциями от государства, получали квартиры от Министерства обороны, я знаю таких людей. У меня есть знакомые, получившие стометровую квартиру от Минобороны — поскольку и папа военный, и сын. Они выбрали эту профессию, — отмечает Шаляпин.

Сам артист, по его словам, готов отправиться в зону СВО по своей специальности — петь, поднимая дух военных — «если пригласят». Например, несколько дней назад Шаляпин, по его словам, выступал на мероприятии в Курской области в девяти километрах от границы с Украиной. Он счёл для себя правильным поддержать жителей прифронтового села. В зону СВО же его пока приглашал только Никита Джигурда. Но это была «нецентрализованная поездка», отметил Шаляпин.

Джигурда только в поля звал, но, как я понимаю, его туда не приглашали, а сам ездил без приглашения. Потому что он там просто в полях стоит, читает стихи, — рассказал исполнитель.

Певец отметил, что уважает Никиту Джигурду, считает его добрым и смелым человеком. Однако ехать с ним выступать в поля Донбасса Шаляпин отказался, будучи убеждён, что визит в прифронтовую зону должен носить «централизованный характер». Хочется поехать по приглашению, а не просто «здрасьте, я приехал», отметил артист.

Ранее Прохор Шаляпин в интервью NEWS.ru назвал своим любимым политиком президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению артиста, белорусский лидер проявляет преданность России в нынешнее сложное время, в отличие от большинства руководителей других бывших республик бывшего СССР, и «Белоруссия осталась с нами в эти сложные исторические моменты».