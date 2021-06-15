Двойник расчленившего подругу доцента Соколова вышел в финал шоу на НТВ

https://static.news.ru/photo/a11b3294-ce7f-11eb-b105-96000091f725_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

На телеканале НТВ в воскресенье, 20 июня, состоится финал шоу «Ты супер! 60+». Среди финалистов оказался мужчина, очень похожий на экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, осуждённого за убийство молодой сожительницы Анастасии Ещенко.

Олег Жданов vk.com/yousuperntv

Помимо того что участник шоу крайне похож на «расчленителя», словно его двойник, они ещё и тёзки. Героя программы на НТВ зовут Олег Жданов. Он окончил консерваторию имени Мусоргского в Екатеринбурге, а в своё время стоял у истоков театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова в Москве. Сейчас ему 63 года и он проживает в Серпухове. В профайле шоу мужчина рассказал, что очень одинок и спокойно принимает это.

Я уже философски, в общем-то, отношусь к своему одиночеству. Я духовно абсолютно одинокий человек. Мне не с кем поговорить на темы, которые мне близки. Я буду счастлив умирать с улыбкой и благодарить Господа, что я знал музыку Чайковского, Рахманинова, — рассказал Жданов.

В молодости он женился, и у пары даже родился сын. Однако музыкант не смог справиться с ответственностью и ушёл из семьи, когда ребёнку была неделя. С тех пор он не видел сына, которому сейчас уже 25 лет.

Жданов исполнил арию Мистера X из оперетты «Принцесса цирка». Жюри и публика были в восторге — участник получил все «да» от профессионалов. В комментариях зрители также похвалили Жданова.

Красиво спел! Законная победа; Браво, надеюсь, получит Гран-при; Я в восхищении! Шикарное исполнение, — написали комментаторы в социальной сети «ВКонтакте».

Жданова объединяет с экс-доцентом СПбГУ ещё и глубокая вовлечённость в своё дело.

У Соколова так же, как и у Жданова, не «клеилась» семейная жизнь: он был несколько раз официально женат, а закончились его «любовные похождения» убийством 24-летней аспирантки. При этом он был очень уважаемым человеком в научных кругах — являлся кандидатом исторических наук, реконструктором сражений времён наполеоновских войн, кавалером ордена Почётного легиона.

В декабре 2020 года суд признал историка виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. Между Соколовым и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков.

Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, вызвавшие спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Олег Соколов Александр Гальперин/РИА Новости

Историк сразу признал свою вину, однако впоследствии, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление.

Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки, — объяснял он причину своего поступка.

Следователи отправляли Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу. В декабре 2019 года институт имени Сербского признал его вменяемым.