Дочь рэпера-миллионера оказалась бездомной

Старшая дочь известного афроамериканского рэпера Доктора Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) ЛаТанья Янг оказалась бездомной. О своей бедности она рассказала таблоиду Daily Mail.

Дочери рэпера-миллионера сейчас 38 лет. Она работает курьером в нескольких сервисах по доставке еды, однако на жильё денег не хватает. Янг заявила, что ночует в арендованной машине.

ЛаТанья Янг родилась в первом браке рэпера с Лизой Джонсон. Они развелись, когда их общей дочери было всего пять лет. Сейчас Янг воспитывает четырёх детей одна. Мужа у неё нет. Женщина призналась: номера отца у неё нет. По её словам, они не виделись уже около 18 лет.

Доктор Дре является культовым музыкальным продюсером. У рэпера, кроме дочери, есть ещё три сына. Недавно он развёлся с последней женой Николь Срит. Рэпер в 2014 году возглавил список самых богатых хип-хоп-исполнителей по версии Forbes. Спустя год его доход остановился на отметке в $700 млн.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Александр Толмацкий, являющийся отцом умершего рэпера Децла, пожаловался на плохие отношения с внуком. Он уверен: на плохое поведение подростка запрограммировала мать.