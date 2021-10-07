Дочь Гаркалина раскрыла подробности его госпитализации

Дочь советского и российского актёра Валерия Гаркалина Ника подтвердила, что в настоящий момент её отец подключён к аппарату ИВЛ. Днём ранее об этом сообщал Telegram-канал Mash, однако в беседе с NEWS.ru родственница опровергла перевод Гаркалина в реанимацию. Подробности госпитализации наследница раскрыла в четверг, 7 октября, РИА Новости.

Да, всё так, — сказала Ника Гаркалина в ответ на вопрос, действительно ли актёр подключён к аппарату ИВЛ.

По данным Mash, у звезды критическая стадия пневмонии, поражено более 75% лёгких. При этом в начале лечения показатель составлял 25–50%. Сообщалось, что актёр остаётся в сознании. Однако сегодня некоторые Telegram-каналы пишут , что Гаркалин в коме.

Накануне Гаркалина рассказала, что до госпитализации актёр почувствовал себя плохо и решил сдать анализы. Она отмечала: врачи не берутся прогнозировать, сколько артист пробудет в больнице.

Валерий Гаркалин сыграл свыше 80 ролей в кино и театре. Среди известных работ — «Катала» (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Ландыш серебристый» (2000).