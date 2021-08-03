Дочь Дмитрия Пескова ответила на слухи о свадьбе с чеченцем
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
08:56, 04 августа 2021
Елизавета ПесковаФото: lisa_peskova/instagram.com
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Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, ответила на слухи о свадьбе со своим бизнес-партнёром из Чечни. Свою точку зрения она высказала в комментарии для «Газеты.Ru».
Данная информация не соответствует действительности. Её распространил неизвестный источник, — пояснила она.
Ходили слухи, что Елизавета Пескова уже три года состоит в отношениях со своим партнёром по ресторанному бизнесу, Русланом Голбазовым. Предполагаемый «избранник» девушки — выходец из влиятельной чеченской семьи. Свадьба якобы должна была состояться на Сардинии, однако Песков заявил, что ничего об этом не знает, в то время как мать Елизаветы просто проигнорировала вопросы журналистов и удалила аккаунты в Instagram.
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