Дочь Дмитрия Пескова ответила на слухи о свадьбе с чеченцем

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Отец четверых детей, актёр Михаил Полицеймако прокомментировал единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье. Артист считает, что этой суммы слишком мало для полноценной подготовки ребёнка к учёбе. Своё мнение Полицеймако высказал в беседе с NEWS.ru.

Отец четверых детей, актёр Михаил Полицеймако прокомментировал единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье. Артист считает, что этой суммы слишком мало для полноценной подготовки ребёнка...