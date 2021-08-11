Дибцева поддержала Буланову после её снятия с выборов

Актриса Ольга Дибцева поддержала певицу и бывшего претендента в депутаты Татьяну Буланову после её провала на политическом поприще, пишут «Народные Новости».

Это первый шаг в её становлении как социально активного человека. Обычно в жизни не всё сразу получается: мы долго учимся, не сдаёмся. Я предлагаю ей не сдаваться. Если у неё есть потребность, желание менять к лучшему наше общество, помогать людям, уверена, у неё это может получиться, — сказала Дибцева.

Актриса тепло высказалась о Булановой, назвав её «глубоким и душевным человеком». По её мнению, певицу знают все в городе, начиная от пенсионеров и заканчивая молодёжью. Дибцева даже назвала Буланову «символом Петербурга».

Татьяна Буланова хотела баллотироваться в Госдуму от партии «Родина», однако после её обращения к главе ЦИК Элле Памфиловой территориальная избирательная комиссия № 17 по Санкт-Петербургу сняла Буланову с регистрации, сославшись на превышение количества «бракованных» подписей избирателей.

Певица рассказала о нарушениях, которые якобы допускает в отношении кандидатов в депутаты местная избирательная комиссия.

Ранее певица раскрыла источники своих доходов: среди привычных для рода деятельности Булановой концертных залов и агентств в перечне появились и крайне неожиданные предприятия.