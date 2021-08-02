Идущая в Госдуму Буланова раскрыла неожиданные источники своих доходов

52-летняя певица Татьяна Буланова, баллотирующаяся в Госдуму от партии «Родина», раскрыла источники своих доходов. Среди них не только фирмы, работающие в сфере шоу-бизнеса, но и неожиданные компании, которые связаны со строительством и агропромышленным комплексом. Данные налоговой декларации исполнительницы опубликованы на сайте ЦИК РФ.
За 2020 год певица
В собственности певицы лишь один легковой автомобиль — HYUNDAI 2012 года выпуска. На счету Булановой в банке находится чуть больше 169 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru рассказывал, зачем Татьяна Буланова, Дмитрий Певцов, Виктория Дайнеко и другие звёзды идут в Госдуму.
Накануне музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал налоговую декларацию кандидата в депутаты Сергея Зверева. В 2020 году, согласно документам, шоумен заработал 304,9 тысячи рублей.