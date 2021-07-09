Демоны Лепса, сериал с Шукшиной и Чадовым: что смотреть по ТВ с 12 июля

Фильм о сложной судьбе певца Григория Лепса, сериал «Московский роман», в котором снялись Ольга Красько, Алексей Чадов и Мария Шукшина, новые серии скетчкома «Сториз» с Юлией Михалковой — эти и другие программы, которые стоит посмотреть в течение недели, — в нашем материале.

Лепс рассказал, как срывал концерты

Главным героем документального фильма «По наклонной вверх» станет певец Григорий Лепс. В нём пойдёт речь о сложной судьбе музыканта, в жизни которого, утверждают авторы фильма, было многое: и разбитая первая семья, и загулы, и гибель близких, и чувство мести, и отчаяние, и победы, и реанимация, и бедность, и богатство.

Я вобрал в себя все грехи, какие только может взять на себя человек. Во мне их столько, я всех своих демонов знаю, причём некоторых лично в лицо... Я с ними борюсь, а они борются со мной. Я в этом смысле с ними веду постоянную войну, — признаётся в фильме Лепс.

Музыкант расскажет, как непросто ему порой даются выходы на сцену. Ведь он живёт в бешеном ритме, сегодня Лепс — один из топовых артистов российской эстрады.

Работы много, не успеваешь восстанавливаться, всё время врачи, постоянно какие-то вливания, какие-то переливания, какие-то препараты, какие-то капельницы, это постоянно происходит, чтобы сохранить форму. Ты обязан просто выйти на сцену и отдать всё, что ты можешь отдать, либо не выходи на неё, такие случаи тоже были в моей практике, если не было голоса, либо я болел сильно, либо срывал голосовые связки, я просто выходил, извинялся, кланялся, просил прощения и уходил, — рассказал артист.

Когда и где смотреть: Первый канал, 18 июля, 16:40.

Звезда «Зимней вишни» сыграла старушку в бегах

В новых сериях лирической комедии «Старушки в бегах», главные роли в которой исполнили Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева, зрителей ждёт продолжение рассказа о трёх закадычных подругах Зине, Лиде и Катерине, решивших на пенсии пожить для себя, сбежавших от своих взрослых детей и отправившихся в путешествие по стране.

Российские актёры Сергей Баталов, Татьяна Орлова, Елена Сафонова, Марина Яковлева Кадр со съемок сериала «Старушки в бегах»/«Первый канал»

В новом сезоне совсем ещё молодым «старушкам» придётся столкнуться с проблемой посерьёзнеe — на этот раз в бега ударились мужчины...

Честно говоря, мне трудно объяснить зрительскую любовь к этому сериалу. Но мои соседи, например, с большим интересом смотрели первый сезон и спрашивали меня, будет ли продолжение. «Старушки в бегах» — фильм добрый, бесхитростный, люди устают от всяких несчастий, поэтому хотят отдохнуть, плюс там изрядная доля юмора, — говорит актриса Елена Сафонова, исполнительница роли Лиды, известная по фильму «Зимняя вишня».

Когда и где смотреть: Первый канал, 12–15 июля, 21:30.

О чём сериал «Московский роман» с Чадовым и Шукшиной

Главные роли в многосерийной семейной саге «Московский роман» сыграли Ольга Красько, Мария Шукшина, Алексей Чадов, Светлана Устинова, Виталий Хаев, Светлана Немоляева, Татьяна Лялина.

Ирина Аксакова (Ольга Красько) и её обеспеченный и эксцентричный возлюбленный Юра Тычкин (Алексей Чадов) счастливы вместе. Юру не смущает, что его любимая старше него на шесть лет. Однако идиллия не по душе властной матери Юры Марианне Николаевне (Мария Шукшина). Она не одобряет выбор сына и мечтает женить его на дочери своего бизнес-партнёра Ивана Ивановича (Виталий Хаев). Тычкина предпринимает самые изощрённые попытки разрушить отношения сына и Ирины.

Кадр из сериала «Московский роман», российский актёр Алексей Чадов kinopoisk.ru

События сериала разворачиваются в Москве и ближнем Подмосковье и охватывают три десятилетия, с конца 80-х годов и до нашего времени. Чтобы «состарить» главных героев, художники использовали пластический грим.

Герои нашего сериала — люди с тонкой душой, интеллигентные, творческие, судьбы которых разбились в перестройку. Мой персонаж Юра Тычкин говорит, что в те времена «даже самые сильные люди ломались, как спички». В молодости он был лёгким, свободным, но под влиянием жизненных обстоятельств изменяется, но всё-таки идёт к своей мечте, — рассказал о своей роли Алексей Чадов (Юра Тычкин).

Когда и где смотреть: «Россия 1», с 12 июля, 21:20.

Монолог-бенефис Светланы Крючковой

В документальном фильме «Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова» актриса расскажет о своей жизни: работе в Большом драматическом театре, личной жизни, съёмках в прославивших её на всю страну фильмах «Большая перемена», «Старший сын», «Женитьба», «Родня». Многолетним увлечением Светланы Крючковой является поэзия, она часто выступает с поэтическими вечерами, читая стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Давида Самойлова. Однако даже эти творческие встречи со зрителями она нередко начинает с исполнения песни Нелли Леднёвой из фильма «Большая перемена».

Не хочу быть неблагодарной дочерью. Если бы не кино, меня бы не знал зритель, — объясняет Крючкова.

Когда и где смотреть: «Культура», 12–15 июля, 23:00.

Юлия Михалкова примерила форму стюардессы

В новом сезоне скетчкома «Сториз» зрители увидят интермедии про героев разных взглядов, статусов и интересов: упитанного мужчину на диете, доставщика еды, полицейского под прикрытием, экоактивистку, назойливую сотрудницу банка, находчивого аптекаря, отца с блогом #яжбать и других ярких персонажей.

Кадр их скетчкома «Сториз», российская комедийная актриса Юлия Михалкова kinopoisk.ru

В новых сериях «Сториз» к Юлии Михалковой, Ольге Кузьминой, Антону Лирнику, Игорю Чехову, Дмитрию Колчину присоединится Алина Алексеева, которая исполнила роль сельского блогера-оптимиста Гали. Ради лайков её героиня готова заказать стриптизёра для деревенской бабушки, взять дерзкое интервью у чиновников и стать экоактивистом Галей Тунберг.

Звезду «Сториз» Юлию Михалкову на съёмках одели в стильные наряды: платье гадалки, эффектные формы стюардессы, сотрудника загса и отеля.

После съёмок даже хотелось оставить себе костюм стюардессы, чтобы бесплатно пускали в самолёт, — шутит актриса.

Когда и где смотреть: СТС, с 19 июля, 19:00.