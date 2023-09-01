Дают советы, зовут в музеи: паблики «ВКонтакте» о современном искусстве Рассказываем о сообществах для любителей живописи и перформансов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России находятся тысячи музеев и картинных галерей. Чтобы не пропустить актуальные выставки, под другим углом взглянуть на мировые шедевры и посетить виртуальные экскурсии, NEWS.ru познакомит вас с пабликами о современном искусстве из социальной сети «ВКонтакте».

Искусство фотографии от «Мультимедиа Арт Музея»

Этот паблик — официальная страница московского Мультимедиа Арт Музея. Поклонники фотографии прекрасно знакомы с этим местом на карте города. Сообщество во «ВКонтакте» поможет им расширить знания об этом виде изобразительного искусства и лишний раз полюбоваться на избранные работы отдельных фотохудожников.

Ежедневно администраторы паблика рассказывают новые истории о различных фотографах, режиссерах, художниках, их творчестве и влиянии на искусство. Каждый пост в ленте включает крупный информативный блок и яркую визуализацию из нескольких снимков. Кроме того, на страницах сообщества подписчики найдут афишу ближайших мероприятий музея: экскурсии, часы работы лекториев и время показов документальных фильмов.

Видеоэкскурсии по ММОМА

Этот паблик — официальная страница Московского музея современного искусства (ММОМА). Именно в нем впервые в России появилась одна из самых богатых коллекций отечественного искусства XX–XXI столетия. В залах музея можно увидеть как работы художников-авангардистов начала века, так и звезд современного актуального искусства и картины молодых начинающих авторов.

Админы паблика дают возможность познакомиться с экспонатами своим подписчикам. Каждый день на странице сообщества появляется несколько тематических постов о текущей выставке, где подробно рассказывается биография художника и объясняется смысл его работ. Для простоты восприятия админы выкладывают не только текстовые посты, но и специально записанные видео. Формат сообщений в сообществе не подразумевает диалога с подписчиками в комментариях.

Перформансы в «ГРАУНД Солянка»

«ГРАУНД Солянка» — это паблик известной галереи-мастерской современного искусства. В отличие от крупных музеев «Солянка» фокусируется на междисциплинарности и экспериментальных художественных формах. «ГРАУНД стремится найти общие темы и универсальный язык общения со своей аудиторией на территории вокруг себя», — говорят о себе создатели проекта.

Художник и куратор Катя Бочавар, возглавившая галерею в 2018-м, соединила в пространстве перформанс, танец, новую музыку, пространственные инсталляции и другие виды современного искусства. Подписчики сообщества найдут не только информацию о текущих и будущих выставках, но и подробно узнают о специальных проектах мастерской. Авторы паблика также публикуют видеоэкскурсии и тизеры прошедших мероприятий.

Эстетика XIX–XX веков

В описании этого паблика указано, что он информирует пользователей об искусстве без слов. Каждый день модераторы сообщества публикуют несколько подборок различных произведений от керамических плиток до декорирования флаконов духов или книжных обложек XIX–XX веков. Паблик старается вдохновить подписчиков и научить их видеть прекрасное.

Картинный гороскоп от «ARTпатруль»

«ARTпатруль» — это авторский паблик Юрия Омельченко. Он не только освещает выставки, важные события арт-мира, берет интервью у художников, кураторов, искусствоведов и других деятелей искусства, но и активно ведет страничку сообщества в социальной сети «ВКонтакте». В ленте можно найти интересные рассказы о создании известных картин и прочесть о любимых художниках.

Специально к 1 Сентября Омельченко сделал целую подборку шедевров мировой живописи на школьную тематику. Среди них картины «Опять двойка» и «Прибыл на каникулы» Федора Решетникова. Юрий нередко развлекает своих подписчиков и предлагает им картинный гороскоп.

Тематические фильмы от Музея русского импрессионизма

Этот паблик — официальное сообщество Музея русского импрессионизма во «ВКонтакте». Кураторы группы стараются информировать своих подписчиков о событиях галереи: текущих выставках и специальных мероприятиях. Кроме того, пользователи найдут советы о том, как правильно смотреть картины и оценивать их подобно профессиональным искусствоведам.

Ленту этого сообщества можно использовать в качестве дополнительной мультимедийной брошюры во время посещения выставки. Пользователи увидят не только как создается особое пространство в картинной галерее, но и какая история скрывается за каждым экспонатом. Если хочется чего-то большего, можно закончить день просмотром фильма об изобразительном искусстве. Авторы паблика каждую неделю публикуют подборку таких картин.

Виртуальное посещение петербургского музея «Эрарта»

Этот паблик — сообщество петербургского музея «Эрарта», крупнейшего в России частного музея современного искусства. Помимо афиши мероприятий, авторы канала публикуют интервью с кураторами выставок и художниками галереи.

Пользователи увидят не только подробности текущих выставок, но и внутреннюю жизнь музея. Собрание «Эрарты» насчитывает 2800 единиц хранения и 5 этажей экспозиции в Музейном крыле. Поскольку за одно личное посещение невозможно просмотреть все 40 временных выставок живописи, графики, скульптуры, фотографий, арт-объектов, в паблике предлагают виртуально насладиться экспонатами музея.

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