Три платья принцессы Дианы будут проданы на аукционе за £500 тыс Три платья принцессы Дианы будут проданы на аукциона Julien’s в Лос-Анджелесе

Три знаменитых платья принцессы Дианы будут проданы в октябре с аукциона Julien’s в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail. По данным издания, ожидается, что выручка составит около £500 тысяч (около 61 млн рублей) и будет передана в благотворительный фонд для студентов, изучающих искусство и дизайн. Продавец лотов — 82-летний американский экономист Луи Пето, чья жена Эллен купила платья 26 лет назад на аукционе Christie’s. Мужчина решил расстаться с коллекцией после смерти супруги.

На аукцион будут выставлены зеленое шелковое платье от дизайнера Кэтрин Уокер, которое Диана надела на вечернее мероприятие в отеле Dorchester в ноябре 1993 года, а также красное шелковое платье от Брюса Олдфилда, в котором она появилась на премьере фильма в 1991 году, и черно-нефритовое платье от Кэтрин Уокер, которое Диана надела на торжественный ужин в Торонто в том же году, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Диана продала 79 своих знаменитых платьев за два месяца до смерти, чтобы собрать деньги на благотворительность. За два с половиной часа аукциона было собрано £1,96 млн для выбранных ею благотворительных организаций: онкологического фонда Королевской больницы Марсден и фонда борьбы со СПИДом.

Ранее сообщалось, что сын короля Великобритании Карла III принц Уильям рассказал о клятве, данной своей матери принцессе Диане за год до ее гибели в автокатастрофе. В 14-летнем возрасте он пообещал, что вернет матери титул «королевское высочество», который у нее отобрали после развода с Карлом III. Диана расплакалась, услышав слова сына.