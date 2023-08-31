Стало известно о клятве, которую принц Уильям дал Диане перед ее гибелью Daily Mirror: принц Уильям поклялся вернуть титул своей матери Диане

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прицесса Диана

Сын короля Великобритании Карла III принц Уильям рассказал о клятве, данной своей матери принцессе Диане за год до ее гибели в автокатастрофе, пишет Daily Mirror. В 14-летнем возрасте он пообещал, что вернет матери титул «королевское высочество», который у нее отобрали после развода с Карлом III, говорится в сообщении. По данным источника издания, Диана расплакалась, услышав слова сына.

Принц Уильям довел до слез свою маму, принцессу Диану, когда за год до ее смерти пообещал, что однажды вернет ее королевский титул, которого она была лишена после развода. Диана стала «ее королевским высочеством принцессой Уэльской» после того, как вышла замуж за Карла в 1981 году. Но в 1996 году, почти через год после того, как она заявила, что ее супруг влюбился в Камиллу, Диана попрощалась со своим титулом, — говорится в материале.

Сообщалось, что на лишении Дианы титула настоял Карл, хотя королева Елизавета II была не против оставить регалии матери будущего наследника британского престола. Потеря титула означала, что персоналу больше не нужно было кланяться перед Дианой, а ей пришлось делать реверанс перед своим бывшим мужем и сыновьями, согласно королевскому этикету.

14-летний принц Уильям посчитал это унизительным и пообещал, что однажды восстановит ее титул. «Не волнуйся, мамочка, однажды я верну его тебе, когда стану королем», сказал он. Однако обещание Уильяма, к сожалению, осталось невыполненным, поскольку его мать погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года, — пишет издание.

Ранее супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон уличили в подражании принцессе Диане. Принцесса Уэльская посетила Уимблдонский турнир в белой юбке и салатовом пиджаке люксового бренда Balmain стоимостью 2750 долларов. Его сравнили с пиджаком принцессы Дианы, в который она была одета на церемонии выноса знамени в 1988 году.