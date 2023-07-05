Кейт Миддлтон уличили в подражании принцессе Диане Кейт Миддлтон приехала на Уимблдонский турнир в пиджаке как у принцессы Дианы

Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, с Роджером Федерером и его женой в королевской ложе во второй день Уимблдонского чемпионата

Принцесса Уэлльская Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир, где ее уличили в подражании принцессе Диане, сообщает Page Six. Она появилась на турнире в белой юбке и салатовом пиджаке люксового бренда Balmain стоимостью 2750 долларов. Именно его сравнили с пиджаком принцессы Дианы, в который она была одета на церемонии выноса знамени в 1988 году.

Издание добавляет, что наряд Миддлтон на Уимблдоне также имеет сходство с образом Кэтрин Уокер, в котором принцесса Диана посетила кладбище в Дели, Индии, в 1992 году.

Ранее Миддлтон обыграла восьмикратного чемпиона мира по теннису Роджера Федерера в рамках матча на Уимблдон. Игру с титулованным спортсменом принцесса решила провести с целью привлечь внимание к проблемам подросткового спорта. Миддлтон призналась, что в ходе игры получила полезные советы от Федерера.

После смерти королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон получила титул принцессы Уэлльской, а ее муж принц Уильям — принца Уэлльского. При этом их состояние увеличилось в несколько раз. Сейчас им принадлежит около 128 тысяч акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть из которых включает национальный парк Дартмур. Кроме того, пара владеет частями Девона, Кента, Дорсета, Кармартеншира и Ноттингемшира.