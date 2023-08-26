Музкритик назвал фильмы с самыми красивыми саундтреками Музкритик Бабичев: самые красивые саундтреки в «Титанике» и «Властелине колец»

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Кадр из фильма «Титаник»

Самые красивые саундтреки записаны к фильмам: «Титаник» (1997), кинотрилогия «Властелин колец» (2001-2003), ленты франшиз «Пираты Карибского моря» (2003-2017) и «Звездные войны» (1977-2019), рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он упомянул и картины «Игрушку» (1976), «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983) и «Укол зонтиком» (1980), где композитором выступил Владимир Косма.

Для меня это однозначно «Титаник» и не только из-за песни Селин Дион. В фильме сильные музыкальные композиции, накал страстей, суета на лайнере после столкновения с айсбергом. Музыка захватывает дух. Дальше идут «Пираты Карибского моря», «Властелин колец» и «Звездные войны». Такую музыку можно слушать как отдельно произведение искусства, — отметил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что специально не включал в список музыкальные картины и мюзиклы. Он добавил, что творчество Владимира Косма знакомо многим людям, даже никогда не смотревшим вышеперечисленные фильмы.

Нельзя обойти Владимира Косма, написавшего музыку для французской классики: «Игрушка», «Невезучие» «Папаши», «Укол зонтиком», включите альбом Владимира Косма «Лучшее» и поймите, что вы слышали 100 раз каждую мелодию, но не ассоциировали их именно с французским кино и не знали, кто автор, — добавил Бабичев.

Ранее Бабичев заявил, что причинами популярности творчества Виктора Цоя в настоящее время стали прекрасные мелодии наряду с вечными и актуальными темами. По мнению критика, песни Цоя — это композиции на все времена, разные компании до сих пор собираются и поют что-то из его репертуара, как и в 90-е годы. Бабичев подчеркнул, что Цоем следует гордиться, таких героев немного.

Он также отметил, что в то же время у Цоя есть хиты, которые популярны сейчас, но будут забыты на следующий день. Среди них Бабичев упомянул «Кукушку», которая стала снова популярной благодаря другим исполнителям. Через каверы и различные варианты исполнения, как считает Бабичев, у людей появляется желание послушать оригинальную версию и узнать подробнее о группе «Кино», в которой выступал Цой.