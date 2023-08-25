Новинки, культовые фильмы и цитаты: что пишут паблики во «ВКонтакте» о кино Рассказываем о сообществах, где можно найти недавно вышедшие картины или единомышленников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие люди не раз сталкивались с проблемой, какой фильм посмотреть. Чтобы было проще выбрать картину, NEWS.ru составил список кинопабликов из социальной сети «ВКонтакте». Они помогут узнать много нового о мировом кинематографе и определиться, что смотреть потом.

Все о кино от «Синематека „Искусство Кино“»

«Синематека „Искусство Кино“» — это не столько паблик о кино, сколько цифровая версия одноименного журнала. Администраторы сообщества публикуют тексты собственных авторов, приглашают на кинопоказы и сопровождающие их лекции, организованные «Искусством Кино».

По словам админов паблика, цель проекта — вернуть дискуссии среди любителей авторского кинематографа и показ фильмов в кинозалах. «Классика мирового кино, авангардные европейские и азиатские режиссеры, независимое американское и лучшее российское кино — все это мы покажем и обсудим в зрительных залах кинотеатров по всей стране», — отметили авторы канала.

В постах сообщества можно найти расписание как шедевров мирового кинематографа вроде «Андрея Рублева» Андрея Тарковского, так и приглашения на современные картины вроде фильма Алины Насибуллиной «Он придет». Перед каждым сеансом предусмотрена лекция ведущих кинокритиков издания, которая поможет зрителям лучше понять режиссерский замысел.

«Случайное кино / 21:00» помогает быстро выбрать фильм

Создатели этого паблика стремятся помочь пользователям и сэкономить время, которое они тратят, выбирая фильм на вечер. Каждый день ровно в 21:00 они выкладывают пост с «хаотичным, но при этом тщательно отобранным кино». Здесь можно найти и оскароносную спортивную драму Мартина Скорсезе «Бешенный бык», и шедевр Ролана Быкова «Чучело» с 11-летней Кристиной Орбакайте и Юрием Никулиным, и корейские дорамы, и разножанровые мультфильмы.

Каждый пост сопровождается короткой аннотацией к фильму, постером, трейлером и рейтинговой оценкой. В комментариях можно найти рекомендации пользователей, на какую картину обратить внимание, если понравился выбор авторов паблика.

Сложное кино от «Фильмы, которые мы так и не досмотрели»

Концепция этого паблика во многом отражена в его названии. Авторы сообщества публикуют фильмы, которые по разным причинам люди выключают. Одни — слишком жестокие, вторые — мерзкие, третьи — страшные, четвертые — эротические, а пятые — чрезмерно сложные. По мнению админов паблика, все же они заслуживают внимания, и в свое время многие из них получили хорошие отзывы от кинокритиков.

В постах не всегда содержится полная информация о фильме. Иногда указывается только название и публикуются несколько кадров. В этом случае подписчикам сообщества помогают определиться другие пользователи, которые оставляют свои отзывы о картине в комментариях. Паблик определенно оценят поклонники авторского кино, сложных триллеров и фильмов на проблемную тематику.

Разговоры о кино от Beat Film Festival

Beat Film Festival — известный фестиваль документального кино о новой культуре. Но их паблик в ВК — это образовательный и развлекательный ресурс для всех. В нем публикуют подборки фильмов на самые разные темы. Среди постов можно найти картины о неразделенной любви, архитектуре, собаках и многом другом.

Кроме того, администраторы паблика предлагают пользователям поразмышлять. Например, предлагаются такие темы: какие конспирологические теории волнуют всех любителей кино, что пытался рассказать Стэнли Кубрик в картине «С широко закрытыми глазами», встретился ли Кобб из фильма «Начало» Кристофера Нолана со своими детьми и был ли Патрик Бейтман из «Американского психопата» убийцей. На эти вопросы подписчики с удовольствием отвечают в комментариях и даже сами предлагают сообществу идеи для новых постов.

Эстетические кадры и киноцитаты из «Давай лучше дома посмотрим»

«Давай лучше дома посмотрим» — это сетевая афиша с фильмами разных лет. Авторы сообщества предлагают пересматривать любимое кино и знакомиться с новинками. Основной контент — это краткие аннотации к фильмам, их оценки и кадры, благодаря которым подписчики определяют, смотреть кино или нет. В сообществе нет трейлеров и полноформатных видео, зато много киномемов, красивых кадров и цепляющих цитат, которые, судя по количеству репостов, пользуются большим успехом.

Фестивальные новинки от A-One

A-One — это не просто паблик, а целая команда профессионалов кинобизнеса, которая занимается дистрибуцией независимого кино с сильным коммерческим потенциалом на территории России и стран СНГ. В сообществе админы подробно рассказывают о ближайших фестивальных премьерах и собственных кинопоказах, которые идут в нескольких городах России. A-One офлайн показали «Треугольник печали», «Камон Камон», «Мотель „Нигде“», «Середину 90-х» и ретроспективу Паоло Соррентино «Великая красота».

Авторы паблика делятся архивными кадрами со съемочных площадок и подробно разбирают особенности каждого привезенного артхаусного фильма не только на страницах сообщества, но и в собственном подкасте. Создатель A-One Даниил Горошко называет своей главной задачей «просто посоветовать классный фильм», но пользователи получают гораздо больше, чем просто рекомендации.

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