«Давайте её утопим в луже, что ли?»: Прилепин оценил активность Бузовой Прилепин сравнил Бузову с требующим перевоспитания трудным подростком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Захар Прилепин неожиданно для всех похвалил Ольгу Бузову за её активную деятельность. Поющая ведущая в отличие от многих других звёзд в трудное для страны время активно участвует в общественной жизни, проводит благотворительные и социальные акции, что и отметил писатель в интервью на YouTube-канале Вячеслава Манучарова.

Экс-ведущая «Дома-2» гастролирует по России с концертами, ведёт телешоу на ТНТ и общается со зрителями.

Да, Бузова не высказалась против спецоперации. Но она сказала, что людям, которые зарабатывают в России и наезжают на неё, нечего приезжать. Олечка проявила себя неожиданным образом, — оценил порыв телеведущей Прилепин.

Вместе с тем писатель сравнил Ольгу с трудным подростком, которого надо перевоспитывать. И одним из таких способов стало приглашение поющей ведущей на сцену МХАТ им. Горького.

Мы позвали Ольгу в спектакль, и она у нас воцерковляется в самом широком смысле. Так я это воспринимал тогда. Но атака была столь мощна, что Эдуард Бояков принял решение расстаться, потому что все кричали, — объяснил приглашение Бузовой на профессиональную сцену Прилепин.

Несмотря на жесточайшую критику в адрес поющей ведущей, общественный деятель заступается за Бузову, объясняя это тем, что раньше даже хулиганов на поруки брали, а здесь речь идёт об очень активной молодой женщине.

Ну, а что, давайте утопим её в луже, что ли? Надо же что-то с ней делать. Надо общаться, разговаривать, объяснять, очеловечивать её. А как вы хотите, чтобы это происходило? Хулиганов раньше на поруки брали, объясняли им, — аргументировал Прилепин.

Ранее Мария Шукшина высказала негодование по поводу недавнего скандала на VK Fest, в центре которого оказалась Ольга Бузова. Актриса возмущена скабрезностями, которые поющая ведущая высказала на публику, говоря о своих сексуальных предпочтениях.