Новый виток скандала: Чулпан Хаматову заподозрили в театральном заговоре

https://static.news.ru/photo/3efa09ee-d3eb-11ea-a46c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Чулпан Хаматова, которая не увидела ничего страшного в уходе из театра «Современник» Сергея Гармаша, делает публичные высказывания исключительно в собственных интересах. Она и сама хотела бы стоять во главе творческого коллектива, считает заслуженный артист РФ Василий Мищенко.

Проработавший почти сорок лет в «Современнике» актёр полагает, что уход Гармаша Хаматовой выгоден.

Хитро-мудрость Чулпан во всём мы знаем изнутри, работая в одном театре. Следующее её действие будет подмять и возглавить театр «Современник». Чулпан переиграет [нового худрука Виктора] Рыжакова, помяните моё слово! — заявил Мищенко, слова которого приводит MK.RU.

В этом смысле нет ничего удивительного в том, что Хаматова не увидела ничего страшного в уходе Гармаша. Он только мешал её планам, считает актёр.

Он припомнил коллеге по сцене эпизод из прошлого, когда та взяла паузу в театре на год, сославшись на проблемы личного характера. Галина Волчек, руководившая в ту пору «Современником», была вынуждена искать Хаматовой замету в театральных постановках. А та тем временем активно снималась в кино, играла и репетировала в других театрах, где, как полагает Мищенко, «обогащающая выгода была круче».

Тем самым Хаматова обманула и предала любовь Волчек к ней, заявил актёр. Поэтому, добавил заслуженный артист РФ, и он не видит ничего страшного в неучастии актрисы в жизни театра.

Гармаш объявил о своём уходе из «Современника» в конце июля, чем спровоцировал скандал в театральном сообществе. Своё решение он объяснил «чудовищной ситуацией» в театре, где уничтожены все традиции, сохранённые под руководством Волчек. По его словам, с приходом Рыжакова началась «расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Актёр служил в театре с 1984 года. Он играл в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад», «Карамазовы и ад», «Три товарища».

Хаматова, в свою очередь, заявила, что не наблюдает ухудшения обстановки в «Современнике», о которой рассказал Гармаш. По её мнению, разногласия вызваны исключительно творческими противоречиями, а новый художественный руководитель пока не успел «показать себя» из-за временного закрытия театра в связи с пандемией коронавируса.

Рыжаков был назначен худруком театра «Современник» в декабре 2019 года после смерти Волчек, которая скончалась на 87-м году жизни.