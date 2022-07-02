2 июля исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого французского модельера Пьера Кардена.
Он умер в 98 лет. Его имя стало брендом, Карден прожил столь яркую, насыщенную событиями и свершениями жизнь, что каждое из них могло бы стать предметом отдельного рассказа.
Пьер Карден учился у Кристиана Диора, затем основал собственный дом моды и совершил революцию в мире одежды. Он стал одним из первопроходцев стиля унисекс и считался авангардистом от моды. В 1960 году Карден впервые создал коллекцию для мужчин, а не женщин.
Модельером запатентовано более 500 изобретений: цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для The Beatles. Пьер Карден создал собственный бренд парфюмерии, продюсировал последний гастрольный тур Марлен Дитрих и поклонялся Майе Плисецкой, специально для которой придумывал (и дарил ей) костюмы для спектаклей и вечерние платья. А ещё он тяжело перенёс смерть своего близкого друга Андре Оливера. Тот был партнёром модельера в жизни и в бизнесе на протяжении более чем 40 лет. 61-летний Андре скончался в 1993 году от СПИДа. Карден пережил его на 27 лет.
Кадры жизни и творчества Пьера Кардена — в галерее NEWS.ru.
Фото: AP/TASS. Лицо Пьера Кардена обрамляют 10 рук моделей, похожих на скульптуру богини Шивы, украшенную коллекцией колец, созданных Карденом, Париж, 1969 год
Фото: AP/TASS. Французский дизайнер Пьер Карден позирует в гардеробной отеля Pierre в Нью-Йорке, 1975 год
Фото: Wikimedia. Пьер Карден, оставляющий автограф на фюзеляже самолёта собственного дизайна, 1978 год
Фото: Istvan Bajzat/dpa/Global Look Press. Пьер Карден и немецкая актриса Витта Поль, оба являются послами ЮНЕСКО, сидят рядом с жителями, спасёнными из своей деревни в Чернобыле, 1991 год
Фото: EPA/Yuri KOCHETKOV/TASS. Балерина Майя Плисецкая и дизайнер Пьер Карден представили совместное шоу на сцене концертного зала «Россия» в Москве, 1998 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press. Пьер Карден в Вене на своей выставке в Академии изящных искусств, 2005 год
Фото: Антон Денисов/РИА Новости. Пьер Карден и Зураб Церетели во время торжественной церемонии вручения Пьеру Кардену регалий почётного члена Российской академии художеств, 2008 год
Фото: EPA/STR /ASM CORBIS OUT/TASS. Пьер Карден (в центре) позирует с моделями в творениях из его коллекций, 2008 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости. Знаменитый французский кутюрье Пьер Карден посетил Красную площадь в сопровождении воспитанников Детского творческого центра «Эколь», 2010 год
Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press. Французский модельер Пьер Карден обедает в своём третьем филиале французского ресторана «Максим», 2012 год