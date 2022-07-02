Человек-бренд: исполнилось 100 лет со дня рождения Пьера Кардена

Фото: AP/TASS

Парижский кутюрье Пьер Карден и модели в ансамблях из коллекции прет-а-порте Cardin лета 1985

2 июля исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого французского модельера Пьера Кардена.

Он умер в 98 лет. Его имя стало брендом, Карден прожил столь яркую, насыщенную событиями и свершениями жизнь, что каждое из них могло бы стать предметом отдельного рассказа.

Пьер Карден учился у Кристиана Диора, затем основал собственный дом моды и совершил революцию в мире одежды. Он стал одним из первопроходцев стиля унисекс и считался авангардистом от моды. В 1960 году Карден впервые создал коллекцию для мужчин, а не женщин.

Модельером запатентовано более 500 изобретений: цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для The Beatles. Пьер Карден создал собственный бренд парфюмерии, продюсировал последний гастрольный тур Марлен Дитрих и поклонялся Майе Плисецкой, специально для которой придумывал (и дарил ей) костюмы для спектаклей и вечерние платья. А ещё он тяжело перенёс смерть своего близкого друга Андре Оливера. Тот был партнёром модельера в жизни и в бизнесе на протяжении более чем 40 лет. 61-летний Андре скончался в 1993 году от СПИДа. Карден пережил его на 27 лет.

Кадры жизни и творчества Пьера Кардена — в галерее NEWS.ru.