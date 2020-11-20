Неумирающий лебедь: 95 лет со дня рождения великой примы Плисецкой

Театр Романа Виктюка осиротел. Умер его создатель и идейный вдохновитель. Для всего театрального мира это большая утрата. И хотя у мастера было много критиков, вряд ли кто-то станет спорить, что ушёл титан театрального искусства, большой талант и человек-энергия.

Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни, встретив свой последний день рождения уже в больнице, куда маэстро попал с диагнозом заражения новой коронавирусной инфекцией.