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Умирающий лебедь, 1964 год
Культура

Неумирающий лебедь: 95 лет со дня рождения великой примы Плисецкой

14:48, 20 ноября 2020 12
Фото: РИА Новости

Майя Плисецкая признана одной из величайших балерин XX века. Будущая прима родилась 20 ноября 1925 года в Москве и дожила до 90 лет, закончив свою жизнь возрасте 90 лет в Мюнхене (Германия).

Майя Плисецкая создала свой стиль в балете. Словно узор, она плела танец из безупречно выполненных па, с помощью выразительной пластики, феноменального прыжка, гибкой спины, лёгкого шага и высокой музыкальности. Её изобретением в балетной лексике стал такой прыжок, как «кольцо». Всю жизнь актриса экспериментировала и отличилась феноменальным творческим долголетием.

Галина Сергеевна Уланова репетирует с Майей Плисецкой

Александр Макаров/РИА Новости

Умирающий лебедь, 1964 год

РИА Новости

Сцена из балета Людвига Минкуса Дон Кихот. 1967 год

Александр Макаров/РИА Новости

Майя Плисецкая в роли Бетси в фильме Анна Каренина, 1966 год

А.Князев/РИА Новости

Сцена из балета Конек-Горбунок , 1970 год

РИА Новости

Майя Плисецкая в роли Кармен в сцене из балета Родиона Щедрина Кармен-сюита, 1971 год

РИА Новости

В роли Анны Карениной в балете Анна Каренина, 1972 год

Александр Макаров/РИА Новости

Кармен, 1974 год

Wikimedia

Майя Плисецкая в монобалете Айседора, 1986 год

Александр Макаров/РИА Новости

Концерт к 80-летию композитора Родиона Щедрина

Georgiy Rozov/Russian Look

Юбилей Майи Плисецкой в Кремлевском дворце. 21 ноября 2005 г.

Natalya Loginova/Russian Look

Майя Плисецкая и Родион Щедрин

Gennadii Sergeev/Russian Look

С Анастасией Волочковой на репетиции, 2002 год

Natalya Loginova/Russian Look

Майя Плисецкая в Риге, 2005 год

Victor Lisitsin/Russian Look

Дмитрий Медведев вручает Майе Плисецкой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2011 год

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Граффити с изображением балерины Майи Плисецкой на фасаде дома на ул. Большая Дмитровка

АГН «Москва»

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