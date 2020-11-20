Неумирающий лебедь: 95 лет со дня рождения великой примы Плисецкой

Майя Плисецкая признана одной из величайших балерин XX века. Будущая прима родилась 20 ноября 1925 года в Москве и дожила до 90 лет, закончив свою жизнь возрасте 90 лет в Мюнхене (Германия).
Майя Плисецкая создала свой стиль в балете. Словно узор, она плела танец из безупречно выполненных па, с помощью выразительной пластики, феноменального прыжка, гибкой спины, лёгкого шага и высокой музыкальности. Её изобретением в балетной лексике стал такой прыжок, как «кольцо». Всю жизнь актриса экспериментировала и отличилась феноменальным творческим долголетием.
Галина Сергеевна Уланова репетирует с Майей Плисецкой
Александр Макаров/РИА Новости
Умирающий лебедь, 1964 год
РИА Новости
Сцена из балета Людвига Минкуса Дон Кихот. 1967 год
Александр Макаров/РИА Новости
Майя Плисецкая в роли Бетси в фильме Анна Каренина, 1966 год
А.Князев/РИА Новости
Сцена из балета Конек-Горбунок , 1970 год
РИА Новости
Майя Плисецкая в роли Кармен в сцене из балета Родиона Щедрина Кармен-сюита, 1971 год
РИА Новости
В роли Анны Карениной в балете Анна Каренина, 1972 год
Александр Макаров/РИА Новости
Кармен, 1974 год
Wikimedia
Майя Плисецкая в монобалете Айседора, 1986 год
Александр Макаров/РИА Новости
Концерт к 80-летию композитора Родиона Щедрина
Georgiy Rozov/Russian Look
Юбилей Майи Плисецкой в Кремлевском дворце. 21 ноября 2005 г.
Natalya Loginova/Russian Look
Майя Плисецкая и Родион Щедрин
Gennadii Sergeev/Russian Look
С Анастасией Волочковой на репетиции, 2002 год
Natalya Loginova/Russian Look
Майя Плисецкая в Риге, 2005 год
Victor Lisitsin/Russian Look
Дмитрий Медведев вручает Майе Плисецкой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2011 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Граффити с изображением балерины Майи Плисецкой на фасаде дома на ул. Большая Дмитровка
АГН «Москва»