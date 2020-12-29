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Лисовец назвал Кардена основоположником интеллектуальной моды

15:37, 29 декабря 2020 19
Пьер Карден, 1978 год Пьер Карден, 1978 год Фото: Public Domain

Пьер Карден был революционным дизайнером и не боялся смелых шагов, сказал в интервью NEWS.ru эксперт моды Владислав Лисовец.

Когда творческий человек живёт так долго, за свою карьеру он может многое сделать. Пьер — невероятно революционный дизайнер для своего времени и невероятный бизнесмен. Он был интересным человеком и, самое главное, смелым, чего не хватает сегодня. Он не боялся устраивать шумные показы в плане обсуждения и осуждения. Он искал новые ткани, способы и формы. Он был основоположником интеллектуальной моды, — отметил Лисовец.

Пьер Карден умер 29 декабря на 99-м году жизни, писал NEWS.ru.

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