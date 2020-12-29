Лисовец назвал Кардена основоположником интеллектуальной моды

Когда творческий человек живёт так долго, за свою карьеру он может многое сделать. Пьер — невероятно революционный дизайнер для своего времени и невероятный бизнесмен. Он был интересным человеком и, самое главное, смелым, чего не хватает сегодня. Он не боялся устраивать шумные показы в плане обсуждения и осуждения. Он искал новые ткани, способы и формы. Он был основоположником интеллектуальной моды, — отметил Лисовец.