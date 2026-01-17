Атака США на Венесуэлу
Актер Владислав Ветров на прощании с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А.П.Чехова заявил, что быть хорошим человеком — это профессия, а таким, как Игорь Яковлевич, — настоящее призвание, передает корреспондент NEWS.ru. На вопрос, когда он виделся с заслуженным артистом России в последний раз, Ветров ответил, что они периодически встречались на сборах труппы, и выразил сожаление, что эти встречи были нечастыми.

Быть хорошим человеком — это профессия. Наряду с другими профессиями. А быть таким большим, хорошим человеком, как Игорь Яковлевич, это, наверное, призвание, — сказал он.

Золотовицкого не стало в возрасте 64 лет. По словам членов окружения Золотовицкого, заслуженный артист РФ ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

Ранее драматург и режиссер Евгений Гришковец заявил, что Золотовицкий был настоящим чудом русского театра. Он отметил, что уход актера знаменует собой не просто потерю профессионала, а исчезновение уникальной творческой вселенной. По его словам, талант покойного был редким примером исключительной преданности театральным подмосткам.

