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05 августа 2025 в 12:24

«Был хакером реальности»: режиссер Григорьян с теплотой вспомнил Юхананова

Режиссер Григорьян назвал ушедшего из жизни Юхананова хакером реальности

Борис Юхананов Борис Юхананов Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов был гениальным исследователем реальности и ее хакером, заявил NEWS.ru театральный режиссер Филипп Григорьян. По его словам, казалось, что худрук может перехитрить смерть.

Борис Юрьевич [Юхананов] был гениальным и бесстрашным исследователем реальности, хакером реальности, он ее взламывал, не повреждая. Иногда он достигал ошеломляющей убедительности в этой своей деятельности. Казалось, что уж смерть-то он точно как-нибудь перехитрит. Он был прекрасным товарищем и очень щедрым человеком. Мне будет его сильно не хватать, — сказал Григорьян.

Директор Электротеатра Станиславский Ирина Золина ранее заявила, что причиной смерти Юхананова стала сердечная недостаточность. Он болел в течение длительного времени, это подтвердила бывшая пресс-атташе театра Аполлинария Юдина.

Ранее ученик Юхананова Владимир Долматовский заявил, что режиссер всегда помогал и поддерживал своих актеров. По его словам, худрук также давал артистам большие возможности для самореализации.

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