Британцы «почистят» детские книжки от трансфобии и расизма

Университет Кембриджа пересмотрит свои рекомендации по части детской литературы из-за расизма, мизогинии и трансфобии. В списке «нежелательных» оказались произведени Киплинга, Ли, Барри, Льюиса и даже Роулинг. По мнению экспертов, все эти произведения следует помечать специальной маркировкой, чтобы родители заранее знали, что читают их дети. Об этом пишет Daily Mail.
Так, в «Книге Джунглей» Редьярда Киплинга, по мнению экспертов,
Ещё одним примером стало произведение Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии», которое также отметили за наличие расистских идей. Самое популярное произведение детской литературы — «Гарри Поттер» подверглось критике из-за того, что гоблины, которые фигурируют в книге, основаны на расистских образах евреев.
Ранее стало известно, что американские правоохранительные органы запустили расследование в отношении родителей школьников, подозревая тех в деятельности, угрожающей национальной безопасности США. Под колпак ФБР попали родители, не желающие, чтобы в школах их детям преподавали так называемую критическую расовую теорию (CRT) — «прогрессистское» идеологическое течение, согласно которому вся государственная система Соединённых Штатов основана на расизме.