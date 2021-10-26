Британцы «почистят» детские книжки от трансфобии и расизма

Университет Кембриджа пересмотрит свои рекомендации по части детской литературы из-за расизма, мизогинии и трансфобии. В списке «нежелательных» оказались произведени Киплинга, Ли, Барри, Льюиса и даже Роулинг. По мнению экспертов, все эти произведения следует помечать специальной маркировкой, чтобы родители заранее знали, что читают их дети. Об этом пишет Daily Mail.

Так, в «Книге Джунглей» Редьярда Киплинга, по мнению экспертов, говорится о превосходстве белой расы. Известно, что критике также подвергся одноимённый мультфильм киностудии Дисней. В книге Харпер Ли «Убить пересмешника» эксперты отметили обилие расистских высказываний.

Ещё одним примером стало произведение Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии», которое также отметили за наличие расистских идей. Самое популярное произведение детской литературы — «Гарри Поттер» подверглось критике из-за того, что гоблины, которые фигурируют в книге, основаны на расистских образах евреев.

Ранее стало известно, что американские правоохранительные органы запустили расследование в отношении родителей школьников, подозревая тех в деятельности, угрожающей национальной безопасности США. Под колпак ФБР попали родители, не желающие, чтобы в школах их детям преподавали так называемую критическую расовую теорию (CRT) — «прогрессистское» идеологическое течение, согласно которому вся государственная система Соединённых Штатов основана на расизме.