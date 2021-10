Власти США объявили войну несогласным со школьными программами родителям

Если до сих пор споры вокруг того, допустимо ли преподавать квазинаучную теорию в общественных школах, не выходили за рамки теоретических дискуссий, в понедельник этот идеологический диспут перешёл в новое качество. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 4 октября распорядился принять меры после того, как Национальная школьная ассоциация 29 сентября направила шестистраничное письмо на имя президента Джо Байдена с требованием обуздать активистов, выступающих против преподавания CRT.

Первым объектом интереса американских правоохранителей стала мать четверых детей, жительница Нью-Йорка Мауд Марон. Её обвиняют в том, что она угрожает учителям и подстрекает других родителей бойкотировать занятия по СRT. У Марон есть и личные причины выступать против преподавания CRT — ранее в этом году её саму уволили из школы, где она работала учителем. Женщина утверждает, что поводом для увольнения стало то, что она со своим белым цветом кожи «не вписалась» в квоту, требующую определённой пропорции преподавателей разной окраски.