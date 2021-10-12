Власти США объявили войну несогласным со школьными программами родителям

Американские правоохранительные органы запустили расследование в отношении родителей школьников, подозревая тех в деятельности, угрожающей национальной безопасности США. Под колпак ФБР попали родители, не желающие, чтобы в школах их детям преподавали так называемую «критическую расовую теорию» (CRT) — «прогрессистское» идеологическое течение, согласно которому вся государственная система Соединённых Штатов основана на расизме. Сторонники CRT видят проявления расизма буквально во всём, и в этом они неотделимы от проявлений «культуры отмены» (cancel culture) — тотального нигилизма, призывающего разрушить до основания всё американское общество как основанное на «расистском» фундаменте.

Если до сих пор споры вокруг того, допустимо ли преподавать квазинаучную теорию в общественных школах, не выходили за рамки теоретических дискуссий, в понедельник этот идеологический диспут перешёл в новое качество. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 4 октября распорядился принять меры после того, как Национальная школьная ассоциация 29 сентября направила шестистраничное письмо на имя президента Джо Байдена с требованием обуздать активистов, выступающих против преподавания CRT.

Первым объектом интереса американских правоохранителей стала мать четверых детей, жительница Нью-Йорка Мауд Марон. Её обвиняют в том, что она угрожает учителям и подстрекает других родителей бойкотировать занятия по СRT. У Марон есть и личные причины выступать против преподавания CRT — ранее в этом году её саму уволили из школы, где она работала учителем. Женщина утверждает, что поводом для увольнения стало то, что она со своим белым цветом кожи «не вписалась» в квоту, требующую определённой пропорции преподавателей разной окраски.

I stand with every parent who shows up to speak out for our kids. Keep doing it! Itâs good parenting and good citizenship.



We have every right to be heard.



A huge thank you to @bariweiss who really knows how to listen. https://t.co/XeEW9r0CkM — Maud Maron (@MaudMaron) October 11, 2021

Я защищаю всех родителей, которые отстаивают права своих детей. Это хорошие родители и примерные граждане. Почему наших детей принуждают в школьных классах, перед своими одноклассниками, обсуждать свою сексуальную ориентацию и отказываться от употребления местоимений «он» и «она»? Я глубоко обеспокоена тем, в каком направлении идёт школьная система Нью-Йорка, — написала она.

ФБР начало расследование в отношении обеспокоенной родительницы на основании так называемого закона PATRIOT (Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), предназначенного для борьбы с терроризмом как в США, так и за их пределами.

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Марон, вероятно, стала только «первой ласточкой» явления, когда вся мощь правоохранительной машины Соединённых Штатов обрушивается на людей, имеющих дерзость высказывать мнение, отличное от мейнстримовской идеологии. Если расследование в отношении нью-йоркской женщины станет прецедентом, под действие PATRIOT подпадут миллионы родителей по во всех штатах.

Противостояние между сторонниками и противниками критической расовой теории невозможно свести к простому конфликту «консерваторов» и «прогрессистов», объясняет NEWS.ru американист Юрий Рогулёв.

Сторонники CRT объявляют всю историю США, начиная с отцов-основателей, одной большой ошибкой, которую следует исправлять, а что невозможно исправить — уничтожить. Они правы в том, что расовая дискриминация и сегрегация в США существовала вплоть до последней трети ХХ века. Однако они с водой выплескивают и ребенка — объявляют «расистскими» в том числе бесспорно демократические институты на том основании, что их учредители сами были рабовладельцами. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Критическая расовая теория, по замечанию Рогулёва, представляет собой ничто иное как «расизм наоборот», когда те или иные принципы и основы государства оцениваются не по их сути, а по личности тех, кто эти принципы ввел. Те американцы, которые выступают против бездумного отрицания истории своей страны (в том числе через введения CRT в школьные программы) — это не какие-то узколобые консерваторы. В большом количестве это просто люди, которые были воспитаны в традиции «Америка — мировой светоч демократии», и для них отказ от этого принципа равносилен отказу от собственной гражданской идентичности, поясняет эксперт.

Эти люди отстаивают символы американской демократии перед напором «ревизионистов». И это не обязательно какие-то ультраправые экстремисты или белые расисты. И это как раз то, в чём их обвиняют сторонники CRT, — говорит он.

Кстати, сама Мауд Марон (адвокат по уголовным делам по профессии) подчёркивает, что является «убежденным либералом» и её борьба со сторонниками CRT мотивируется именно защитой американских прав и свобод, прописанных в конституции. Женщина указывает, что в законодательстве как минимум штата Нью-Йорк высказывание несогласия с господствующей точкой зрения не является уголовно наказуемым деянием.