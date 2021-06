Билли Айлиш устроила в клипе пижамную вечеринку и собрала 19 млн просмотров

https://static.news.ru/photo/52f18d6c-c528-11eb-a9bf-96000091f725_660.jpg Били Айлиш Фото: billieeilish/instagram.com

Певица Билли Айлиш показала новый клип на трек «Lost cause». Видео, в котором исполнительница устроила с подругами пижамную вечеринку в просторном доме, собрало за сутки более 19 млн просмотров на YouTube.

Ролик получился стильным и сдержанным благодаря бежевым оттенкам. Девушки дурачатся, играют в «Твистер», едят чипсы и танцуют. Параллельно Айлиш поёт о безработном мужчине, который не мог ей даже подарить цветы.

Релиз альбома «Happier than ever», в который также войдёт и трек «Lost cause», запланирован на 30 июля. Ранее с грядущего альбома уже вышла композиция «Your Power».

В марте звезда перекрасилась в блондинку и постриглась так, что поклонники её едва узнали. Раньше у 19-летней артистки были чёрные волосы с кислотно-салатовыми корнями. Поклонники хоть и признали, что теперь Айлиш почти не узнать, с радостью встретили её новый образ.

