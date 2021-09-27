BadComedian высказался о разблокировке обзора на «Чернобыль»

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) назвал замечательным в разговоре с NEWS.ru разблокировку своего обзора на фильм «Чернобыль» на платформе YouTube. Ролик стал доступен после вмешательств продюсера Александра Роднянского. Ранее обзор был заблокирован в 70 странах после подачи жалобы в ручном режиме.

Замечательно, вот Роднянский пообещал связаться и связался. Обзор разблокировали, — рассказал Баженов.

По его словам, неизвестно, кто был инициатором блокировки ролика. В заявке было указано три компании: Netflix, MPI Media и CPRAgency. За непосредственную блокировку ролика была ответственна последняя, но, какие «подковерные игры могли бы быть или это догадка», Баженов затруднился сказать.

Обзор Баженова на фильм Данилы Козловского «Чернобыль» был заблокирован в 70 странах. Баженов заявил, что жалобу на него подали вручную. В посте блогер упомянул продюсера Александра Роднянского, которого косвенно обвинил в блокировке. Сам Роднянский опроверг свою причастность к произошедшему и пообещал разобраться с блокировкой. Через некоторое время обзор разблокировали.

Ранее BadComedian заявил, что российское кино направлено на угодничество начальству, в то время как на Западе снимают фильмы для публики. Блогер уверен, что большая часть российских фильмов пропагандирует идеи, которые конфликтуют со зрительским восприятием.