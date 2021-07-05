Бабкина перепела трек рэпера Джахарова с ансамблем «Русская песня»

Надежда Бабкина перепела трек рэпера Эльдара Джахарова «Я в моменте» вместе с ансамблем «Русская песня». Выступление певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Песню рэпера артистка перепела на IV Всемирной фольклориаде в Уфе. После этого сам рэпер опубликовал её сторис на своей странице. Сингл Джахарова «Я в моменте» был выпущен совместно с хип-хоп-исполнителем Маркулом. Он стал кавером на песню группы The Hatters «Я делаю шаг».

Песня «Я в моменте» стала одной из самых популярных на выпускных вечерах в этом году. Сейчас трек занимает первое место на стриминговых музыкальных платформах в России.

Это не первый трек популярных исполнителей, который перепевает Надежда Бабкина. Так, вместе со своим ансамблем Бабкина перепела трек Славы Марлоу «Ты горишь, как огонь». Исполнили песню музыканты на борту самолёта. При этом Бабкина отметила, что Марлоу «очень талантлив».

Как сообщалось ранее, 71-летняя певица Надежда Бабкина вспомнила в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале, как её сын Данила попал в серьёзную аварию и его пришлось буквально собирать по кусочкам. После ДТП он впал в кому.