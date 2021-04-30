«Жутчайшая авария»: Бабкина рассказала, как спасала сына

https://static.news.ru/photo/3a8f4a3a-ab37-11eb-b1d3-96000091f725_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

71-летняя певица Надежда Бабкина вспомнила в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале, как её сын Данила попал в серьёзную аварию и его пришлось буквально собирать по кусочкам. После ДТП он впал в кому.

Выход из этой ситуации был 100-процентно через веру, потому что если не веруешь, тогда не за что зацепиться. Это была жутчайшая авария. Мне позвонили, я приехала в больницу, а там сын лежит на полу, истекая кровью, — заявила певица.

Она всё время находилась с сыном в больничной палате. Прерывалась только на молитву. В какой-то момент Бабкину посетило странное чувство, будто бы она вселилась в тело Данилы и начала читать его мысли.

Во мне собралась мощнейшая божественная сила, я как будто вошла в тело сына. Он глаза открывает и говорит: «Мне плохо, забери меня». Речь шла о трепанации черепа даже. Слава богу, это не случилось, — вспомнила Надежда Георгиевна.

Она привозила еду в больницу, ухаживала за другими детьми и даже мыла полы. Медики не давали положительных прогнозов, но в итоге всё обошлось.

Певица также рассказала, что после аварии поехала к знахарю, чтобы попросить об исцелении сына. Тот заявил, что с Данилой всё будет хорошо. ДТП произошло в 1992 году, за некоторое время до 17-летия Данилы. Друг юноши не справился с управлением и врезался в дерево.

Ранее Бабкина опровергла слухи о расставании со своим супругом Евгением Гором, который моложе певицы на 30 лет. Она пояснила, что секрет их длительных отношений — они в браке уже 18 лет — в отсутствии быта. Каждый увлечён своей работой, и они всё время заняты. Бабкина руководит театром «Русская песня», а Евгений занимается производством ароматизированных свечей и прочей парфюмерной продукции. Артистка добавила, что занятость не влияет на их отношения — ведь они родные люди.