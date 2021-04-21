«У нас нет общего быта»: Бабкина раскрыла детали жизни с молодым мужем

https://static.news.ru/photo/84cfa944-a33c-11eb-b019-96000091f725_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Надежда Бабкина вот уже 18 лет замужем за молодым музыкантом Евгением Гором, который младше артистки на 30 лет. Из-за этого часто возникают разговоры об их расставании. В интервью StarHit артистка опровергла эти домыслы.

Она рассказала, что недавно всей семьёй отмечали день рождения мужа в одном из турецких ресторанов. На праздник пришла вся семья певицы, обожающая Евгения. По словам Бабкиной, секрет их долгих отношений в отсутствии быта. Каждый из них увлечён своей работой, они всё время заняты.

Женя отвёз меня домой, а утром от меня уехал на работу. Так что разговоры про наше расставание — ерунда. Просто у нас нет общего быта, так как мы оба очень заняты. Я — театром «Русская песня» и работой на телевидении, а Женя — бизнесом: у него собственное производство ароматизированных свечей и прочей парфюмерной продукции. Кроме того, он обустраивает свой загородный дом, — рассказала Бабкина.

Певица добавила, что занятость не влияет на их отношения, ведь они родные люди.

Надежда Бабкина познакомилась с Евгением Горшечковым (Гором) в 2003 году. На тот момент ему было 23 года, а ей — 53. Молодой человек приехал со своим музыкальным коллективом на фестиваль в Саратов. Бабкина сидела в жюри этого конкурса. Позже артистка призналась, что он буквально сразил её своей харизмой и голосом. Творчество Гора так понравилось певице, что она пригласила его в Москву для совместной работы, а после между ними завязался служебный роман. Пара до сих пор не узаконила свои отношения. По словам Бабкиной, ей и так хорошо живётся.

Ранее Надежда Бабкина поделилась деталями своего единственного официального замужества с Владимиром Заседателевым, который играл в коллективах «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Красные маки». Певица рассказала, что он изменял ей, когда она ещё была беременна их совместным сыном Даниилом. По её словам, Заседателев, за которым она была замужем с 1974 по 1991 год, смог жениться на другой, не расторгнув брак с артисткой. Мужчина ушёл из жизни в 2012 году.