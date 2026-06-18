Вот где скрывается источник запаха: простая чистка вернет белью свежесть без затрат

Вот где скрывается источник запаха: простая чистка вернет белью свежесть без затрат

Если после стирки вещи пахнут сыростью или затхлостью, проблема может быть вовсе не в порошке. Часто причина скрывается в самой стиральной машине, а точнее — в детали, о которой многие забывают при уборке.

Обратите внимание на резиновую манжету люка. В ее складках постепенно скапливаются вода, остатки моющих средств, ворс и грязь. Со временем там появляются слизь и плесень, которые становятся источником неприятного запаха.

Чтобы решить проблему, достаточно отогнуть резинку и тщательно протереть все складки тряпкой, смоченной в содовом растворе. После каждой стирки полезно вытирать манжету насухо и оставлять дверцу машины приоткрытой для проветривания.

Не менее важно сразу доставать белье после окончания цикла. Если вещи долго лежат во влажном барабане, свежесть быстро сменяется затхлым запахом.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после очистки манжеты белье стало пахнуть намного приятнее. Дополнительно стоит раз в месяц запускать пустую стирку на высокой температуре — это помогает поддерживать чистоту внутри машины и предотвращает появление плесени.

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