Автограф Лимонова неизвестному «Вадику» продали за 110 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/4c8e1edc-9ddc-11ea-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: siberian-archive.ru

Елена Щапова, вторая жена покойного писателя и политика Эдуарда Лимонова, устроила аукцион по продаже связанных с ним вещей. Одним из лотов стал автограф, оставленный некому Вадику на машинописной версии стихотворения «Оды армии», проданный за 110 тысяч рублей.

Об этом сообщает KP.RU. За 340 тысяч ушёл экземпляр «Дневной передачи Нью-Йоркского радио» — литературной фантазии Лимонова на тему альтернативной истории. Американское издание самого известного романа писателя «Это я, Эдичка» с подписью автора купили всего за 26 тысяч рублей.

Самым дорогим лотом стала рукопись любовного письма Лимонова к Щаповой. Она была приобретена за 1 млн 250 тысяч рублей. В послании есть довольно откровенные строки.

Здравствуй, my dear Элен. Получил твою открытку, а до этого сотни раз пытался тебе позвонить по телефону, который ты мне дала, но никогда никто не отзывался. Я по тебе очень скучаю, тоскую и испытываю прочие всякие чувства от похоти, — писал возлюбленной Лимонов.

Писатель скончался 13 марта 2020 года из-за осложнений, вызванных хирургическим вмешательством. В последние годы жизни он страдал от онкологического заболевания. Как писал NEWS.ru, последнее произведение Лимонова, сборник литературных зарисовок «Старик путешествует», вышло онлайн уже после его смерти.