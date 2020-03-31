https://static.news.ru/photo/f94f8004-7332-11ea-9a56-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Лимонов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Сборник очерков «Старик путешествует», которые Эдуард Лимонов написал в последние месяцы жизни, вышел в онлайн-библиотеке Bookmate. Издательство Individuum выпустит работу в бумажном формате в апреле.

Главный редактор Individuum Феликс Сандалов рассказал, что оригинальный текст было решено не менять, чтобы передать «достоверность отображения своего сознания» автором.

Что в книге? Я собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники, — написал Лимонов в предисловии.

Bookmate открыла на месяц бесплатную подписку для новых пользователей, и чтобы прочитать книгу, нужно зарегистрироваться.

Как писал NEWS.ru, Эдуард Лимонов скончался 17 марта. Писателю было 77 лет.