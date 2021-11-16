Артистка из «Танцев со звёздами» Асмаловская умерла от коронавируса

Артистка Кристина Асмаловская умерла от коронавируса в возрасте 41 года. Зрителям она была известна по проекту «Танцы со звёздами», её партнерами были Марат Башаров и Максим Щеголев.

О смерти артистки сообщила ведущая «АБВГДейки» Татьяна Черняева, с которой они вместе работали над детским проектом.

Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку. У неё диагностировали COVID-19, Кристина не прививалась, — написала в Facebook Татьяна Кирилловна.

Время от времени Кристина Асмаловская появлялась в кино. Она снималась в сериалах «Моя прекрасная няня», «Адъютанты любви».

Поклонники артистки выразили соболезнование её родственникам. «Ужасная новость и большая трагедия»; «Жаль светлого человека»; «Как же так! Она ещё совсем молодая, полная сил», написали в комментариях пользователи.

Ранее сообщалось, что писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.