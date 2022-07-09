Андрей Соколов: Лановой символизировал патриотизм, сейчас такой фигуры нет Интервью с президентом кинофестиваля «Алые паруса Артека» Андреем Соколовым о патриотизме, воспитании детей и «полезном негативном опыте в политике»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Соколов

Народный артист России, актёр, режиссёр, педагог Андрей Соколов возглавил Международный кинофестиваль «Алые паруса Артека» имени В .С. Ланового в Крыму после ухода из жизни Василия Ланового (1934–2021). В этом году фестиваль проходит в 30-й раз. О национальной идеологии и смыслах, детском и семейном кинематографе, а также о «полезном негативном опыте в политике» с Соколовым побеседовал NEWS.ru.

«Лановой буквально сканировал людей»

— Чем фестиваль этого года отличается от предыдущих?

— В этом году фестиваль официально носит имя Василия Семеновича Ланового. А походит в непростой обстановке — добираться до Крыма сложнее, самолеты не летают. При этом лагерь полный, продолжает работать в прежнем режиме, приехали дети в том числе из ЛНР и ДНР.

Фестиваль проходит под девизом «За сохранение культурного наследия», хотя наш фестиваль всегда и был настроен на правильное воспитание детей.

— Что стало для вас самым неожиданным в должности президента фестиваля?

— До ухода из жизни Василия Семеновича я был вице-президентом. Так как Василий Семенович находился рядом, то я всегда знал, что есть плечо, спина. А сейчас такой спиной приходится стать самому. Вроде бы понимаешь, что жизнь течет и люди уходят, но это происходит всегда неожиданно и больно. В этом главная неожиданность — осознание того, что рядом больше нет Ланового.

— Каким был Василий Семенович?

— Одно из главных его качеств — это молодость души. Горящий глаз, азарт, легкость на подъем — он шел вперед, ничего не боялся. Был личностью, людей очень хорошо чувствовал, буквально сканировал.

— Благодаря роли в фильме «Офицеры» Василий Семенович стал символом патриотизма в советском и российском кинематографе. Кого сейчас можно считать символом патриотического кино в России, на ваш взгляд? Есть такие фильмы и люди?

— Василий Семенович действительно символизировал эти качества — любовь к родине, честь, долг. Но это же наработано не одной картиной, а жизнью, огромным жизненным путем.

На мой взгляд, сейчас нет такой фигуры. Я бы не мог пока ни с кем его (Василия Ланового. — NEWS.ru) сравнить.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Андрей Соколов

Куда пропало детское и семейное кино?

— Кстати, на днях Госдума в третьем чтении приняла закон о создании детской организации по аналогии с пионерской. Как к этому относитесь?

— Подробностей не знаю, но отношусь положительно. А что же плохого в пионерии? Даже если проводить параллели с «Артеком», то я впервые сюда попал, когда учился в школе — направили как раз от пионерской организации. Государство должно воспитывать детей в духе любви к родине, это одна из обязанностей государства, на мой взгляд.

Потому что «если не кормишь свою армию — будешь кормить чужую». То же самое с детьми: «если не будешь воспитывать детей сам, то их будут воспитывать другие». Я проводил детский фестиваль года два назад, до пандемии, в Подмосковье.

На закрытии задал детям вопрос: «Ребята, если бы мы с вами прямо сейчас снимали кино, кого бы вы хотели видеть главным героем?» Ни одного русского героя не прозвучало — все западные! Это катастрофа! Почему именно сейчас спохватились, куда смотрели раньше?

При этом молодежь потрясающая: кадетские корпуса, медалисты, победители международных олимпиад. Умнейшие головы, которых зовут работать за рубеж. Но почему мы о них нигде не слышим?! Это тоже информационная война: заполонили всякой лабудой экраны, а достойную молодежь не культивируем. А о них фильмы надо снимать. Это целый комплекс вопросов.

— Детское кино сейчас снимают или нет?

— Так просто не ответишь. Прежде чем готовить яичницу, надо посмотреть, а есть ли яйца в холодильнике. Допустим, кино сняли — а где мы его увидим? Только на фестивале. Даже не детское, а я бы назвал семейное кино. Потому что дети-то ходят с родителями в кинозалы.

До недавнего времени не было профессиональной кафедры сценаристов детских фильмов. Совсем не было. Теперь есть, второй или третий год кафедра существует. Государственная политика должна быть, государственная забота о воспитании детей. Без государства не справимся. В детей надо вкладываться. Каждодневная забота должна быть.

— Из кинопроката ушли западные картины. Верите, что российские фильмы вызовут у зрителей такой же интерес?

— Ну не ринется зритель массово штурмовать кинотеатры в день российской премьеры, допустим, семейного кино. А кто в этом виноват?

В течение 30 лет зрителей приучали к западному контенту. Приучали те же прокатчики, которые сейчас переживают из-за падения выручки... Но ведь они сами и вытеснили российское кино из кинотеатров.

— И как предлагаете возвращать зрителей в кинотеатры?

— А не получится за пять минут — процесс тоже длительный и требует времени.

Фото: vk.com/artekrussia

«Мой главный жизненный вывод на сегодня: надо слушаться старших»

— 13 августа вам исполнится 60 лет. Как планируете отмечать?

— С медведями и плясками вряд ли, все-таки не та обстановка в стране. Но в кругу близких людей встретимся. Вообще, для меня юбилей — в какой-то степени козырное время. Я не отмечаю каждый год дни рождения — праздную только круглые даты. Поэтому могу позвонить самым близким и сказать: «Обязан быть, возражения не принимаются». Это повод встретиться с теми, кто действительно дорог.

— Много у вас таких близких друзей?

— Не больше ста человек.

— Отношение к жизни в 45, 50 лет и сейчас — разное?

— Ну конечно. Как говорят, нынешние бы мои мозги мне же лет 10–15 назад. Начинаешь уметь ценить опыт, который приходит, и им пользоваться. Самый главный мой жизненный вывод на сегодня заключается в том, что надо слушать старших — тех, кто тебя любит и кому ты можешь верить. Потому что те слова, которые они тебе говорят, когда у тебя еще в голове ветер, они говорят от любви.

Моя матушка, ей уже много лет, бывает, посмотрит на человека и потом говорит мне: «Не надо ему доверять». И всегда оказывается права. У нее есть чуйка. И у меня такая чуйка появляется с годами.

Помимо того, обрастаешь знакомствами, социальными обязательствами и так далее.

— Сейчас бы снялись в «Маленькой Вере» в постельной сцене?

— Я бы не стал отделять постельную сцену от всего фильма. Если бы была сцена оправданна, то почему нет. Недавно я был на гастролях, и там показывали фильм — я его еще раз посмотрел вместе со зрителями. Хорошая картина.

Но вряд ли «Маленькую Веру» правильно воспринял бы современный молодой зритель. Это все-таки фильм нашего поколения. Если сейчас было бы снято такое кино, было бы оно популярным? Не знаю. Лет 15 назад Вася (режиссёр Василий Пичул. — NEWS.ru) предложил снять продолжение фильма. Был даже написан сценарий.

По сюжету герой Юрия Назарова (он же умер) попадает на небеса и оттуда смотрит за тем, что происходит здесь на земле. Но никто из артистов, снимавшихся в «Маленькой Вере», не согласился сниматься, все отказались со словами извинений, уважения и любви. И продолжение не состоялось.

«Хочу снять хорошую комедию, юмор на уровне „ниже пояса“ — не моё»

— Вы не только актёр, но и режиссёр, и педагог. О современных событиях не планируете снять кино?

— Я бы хотел снять комедию, вневременную. Ни в коем случае не критикую своих коллег, с огромным уважением отношусь ко всем. Я понимаю, что снять кино — это года два минимум, а то и три со всем процессом. Но мне не совсем нравится то, что сейчас снимают в качестве комедии. Юмор на уровне «ниже пояса» — ну не моё.

— Какие комедии вы считаете эталонными?

— Фильмы Адриано Челентано. Из отечественных — комедии Эльдара Рязанова (1927–2015), Леонида Гайдая (1923–1993). Их до сих пор ведь смотрят, любят.

Понятно, что сегодня другой ритм и киноязык, но ведь человеческие отношения — это то, что всегда было, есть и будет. Самое интересное — это отношения между людьми. И это же самое непредсказуемое. Об этом, на мой взгляд, должна быть киноистория.

— Как артист сейчас где снимаетесь? Какие планы, роли?

— Закончили «Стюардессу» — многосерийный фильм, он должен выйти осенью, я играю командира экипажа. Закончили детское кино — я сыграл отца главного героя. Пригласили в продолжение известного сериала «Вампиры средней полосы — 2». Играю не вампира — это всё, что я могу сказать, больше разглашать не имею права. Набираю мастерскую в Институте театрального искусства. В общем, работы хватает.

Фото: vk.com/artekrussia

«То, что вещает Максим Галкин, для меня неприемлемо»

— СВО России на Украине расколола деятелей культуры. Вы ощущаете, что с некоторыми коллегами оказались «по разные стороны баррикад»?

— Я бы не сказал, что это стало для меня неожиданностью. Наоборот, я ждал, когда это произойдет. Не думал, что катализатором станут определенные события (спецоперация России на территории Украины. — NEWS.ru), они просто ускорили ситуацию. Всё к этому шло — к расколу.

В одном из регионов, кажется, в Сибири, некоторое время назад родители подняли бучу, когда в школу принесли новые книжки, где было написано об отношениях «мальчик-мальчик». Родители возмутились: почему наши дети должны такое читать?! Или, скажем, в День защиты детей устраивалось мероприятие, «культовыми образами» на котором были Моргенштерн и Милохин, а приглашал их один малоизвестный депутат. Но разве это нормально?

По поводу тех, кто уехал... Я бы не стал всех под одну гребенку — все люди разные, кто-то мог не понять смысл СВО, кто-то запаниковать, это тоже надо понимать.

— Полагаете, Чулпан Хаматова или Максим Галкин могли чего-то испугаться и потому уехали?

— Я не хочу переходить на персоналии. Но фрагменты выступлений того же Максима, которые я видел, где он вещает про страну, про наших российских солдат... Для меня это неприемлемо. При этом с огромным уважением продолжаю относиться к Алле Борисовне Пугачевой.

— Вы баллотировались в Мосгордуму. Планируете повторить этот опыт?

— Нет. Хотя мы с моей командой открыли несколько спортплощадок, отстояли церковь. У меня была классная команда. Мы шли с открытым забралом и открытой душой, хотели принести пользу обществу. Нас сняли (с предвыборной кампании. — NEWS.ru). Наверное, и правильно.

Я много почерпнул... полезного негатива. Получаешь такую клизму десятиведерную, некая ошарашенность присутствовала. В общем, набрался новых впечатлений.

— Были провокации?

— Всё было.

— Угрозы?

— Тоже были.

— Словом, с политическими планами решили закончить?

— Сложно сказать. Время покажет.